Diletta Leotta incinta: è al quarto mese di gravidanza ed ecco svelato il sesso

Diletta Leotta sta infiammando i siti e le riviste di gossip con nuovi dettagli che emergono sulla sua gravidanza. Dopo l’annuncio e il primo scatto della pancia, ecco dettagli su quando dovrebbe partorire e sul sesso del nascituro.

Diletta Leotta incinta

Primo scatto pubblicato da Diletta Leotta sui social con la pancia in evidenza dopo l’annuncio della gravidanza. “Prima vacanza insieme”, ha scritto la conduttrice di Dazn in allegato alla foto in costume in riva al mare. Infatti, la bella conduttrice si trova in vacanza a Dubai e tra un impegno e l’altro ecco la condivisione di qualche scatto. Insieme a lei c’è ovviamente compagno, il calciatore tedesco Loris Karius. Da ormai una settimana si parla della gravidanza della bella conduttrice di Dazn.

Al quarto mese di gravidanza ed ecco svelato il sesso

Arrivano, intanto, nuovi dettagli pubblicati dal settimane Chi. Secondo la rivista di gossip, sembra che la Leotta sia al quarto mese di gravidanza ma non solo. Secondo Chi il parto sarà dunque in estate e “secondo gli amici aspetta una bambina”.

L’annuncio della gravidanza

Da tempo la voce circolava sui social e sui media. True-News.it aveva anticipato la notizia già lo scorso 23 febbraio. Leotta l’ha confermata così: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già?”. Per poi aggiungere: “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, anche se ovviamente al momento il pancino è appena visibile. Dunque, ormai non è più una notizia ma sui social continua a girare il video di Leotta che annuncia di essere incinta. Dopo la storia con Can Yaman e il breve flirt con il modello Giacomo Cavalli, sembra che la Leotta faccia davvero sul serio con il calciatore tedesco, tanto da iniziare una gravidanza insieme a lui. Chi sa se i due piccioncini non penseranno anche di sposarsi nei prossimi mesi. Intanto, i due ora si godono i primi mesi di gravidanza, tra un viaggio di relax ed impegni di lavoro. Lei dalla prossima settimana tornerà sui campi con Dazn mentre Karius in panchina con il Newcastle.

