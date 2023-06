Musica, Katy Perry vanta più singoli certificati disco diamante: superata anche Lady Gaga

Il mondo della musica regala sempre tante sorprese. Katy Perry vanta infatti più singoli certificati disco diamante, superando un altro “mostro della musica”, ovvero Lady Gaga.

Un traguardo – personale – non indifferente.

Più singoli certificati disco diamante, Katy Perry supera tutti

Il panorama musicale (italiano e non) è fatto di record, canzoni, album ed emozioni. A vantare un nuovo traguardo è Katy Perry, artista statunitense che vanta più singoli certificati disco diamante, vincendo anche la competizione con Lady Gaga. La cantante conta addirittura 4 singoli che hanno venduto più di 10 milioni di copie, contando soltanto gli Stati Uniti d’America.

Nel corso degli anni le due cantanti – insieme ai loro fan – si sono sfidate in classifica, contando diversi “duelli”, come quello tra Roar e Applause, pubblicati entrambi il 12 Agosto 2013 e in corsa per la vittoria della Billboard Hot 100. Le due, nonostante la competizione, si sono sempre stimate e non sono mancati messaggi di affetto e rispetto. All’interno del campo musicale e canoro sono però sempre state viste come “nemiche”.

Con questo nuovo arrivo, però, la giovane 38enne sa di aver battuto (almeno per adesso) Lady Gaga, superandola in questa speciale classifica e toccando la vetta in solitaria, per molto tempo invece condivise proprio con la sua collega-rivale.

Per il momento Katheryn Elizabeth Hudson – vero nome della cantante – può contare questo successo grazie a quattro canzoni, ma ecco i tre singoli che hanno inciso maggiormente:

Firework

Dark Horse – insieme a Juic J

Roar

Questi tre pezzi contano rispettivamente 12, 11 e 10 milioni di copie vendute. Numeri da capogiro che possono soltanto aumentare, a dimostrazione della grande popolarità (e talento) della giovane cantante. Attualmente ha vinto la battaglia, soltanto più in là si scoprirà se avrà vinto la guerra. Di sicuro la sua rivale non si fermerà.

