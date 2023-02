Maurizio Costanzo, chi è la seconda moglie Flaminia Morandi

Flaminia Morandi, ex moglie di Maurizio Costanzo, è nata a Roma nel 1947. Compagna di Maurizio Costanzo per diverso tempo, per lunghi anni ha lavorato come autrice di programmi radiofonici e televisivi. Ha conseguito il dottorato in Missiologia alla Università Gregoriana di Roma con una tesi su Olivier Clément e si è occupata per gran parte della sua vita di di televisione come l’ex compagno. Ha anche pubblicato alcuni libri come “San Benedetto. Una luce per l’Europa” e “Fondamenti spirituali del futuro. Intervista a Olivier Clément”.