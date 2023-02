Chi sono i figli di Maurizio Costanzo, Camilla, Saverio e Gabriele. Cosa sappiamo della famiglia del conduttore, scomparso all’età di 84 anni nel 2023. Dalle loro carriere alla loro vita privata, scopriamo qualche informazione in più su di loro.

Camilla, Saverio e Gabriele: chi sono i figli di Maurizio Costanzo

Nel corso della sua vita, il celebre conduttore Maurizio Costanzo, morto all’età di 84 anni il 24 febbraio 2023, ha avuto molte relazioni importanti. Si è sposato ben quattro volte, diventando padre di tre figli: Camilla, Saverio e Gabriele Costanzo. Scopriamo qualche informazione in più sul loro conto e sul loro successo nel mondo dello spettacolo.

Chi è Camilla Costanzo, prima figlia di Maurizio

La primogenita, Camilla, è nata nel 1973, figlia della seconda moglie del conduttore, Flaminia Morandi. Oggi ha 50 anni ed è un’affermata sceneggiatrice televisiva per la Rai. Nel corso degli anni ha scritto anche due libri, Era cosa loro nel 2009 e Una bellissima notte senza luna nel 2015. In passato ha avuto anche una breve carriera da attrice, portata avanti prima di scoprire la passione per la scrittura. È una donna molto riservata che non ama troppo la luce dei riflettori. Ha un marito e due figli, sui quali tuttavia non vi sono molte informazioni. Suo padre la stimava molto, come dimostrano alcune sue dichiarazioni in una recente intervista: “Riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri”.

Chi è Saverio Costanzo, vita e carriera del regista

Il secondogenito del giornalista e di Flaminia è Saverio Costanzo, nato a Roma il 28 settembre 1975 e oggi 47enne. Anche Saverio si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo: è un noto regista e sceneggiatore di serie televisive. Dopo la laurea in Sociologia della Comunicazione si trasferisce in America, dopo fa anni di gavetta come aiuto regista e documentarista. In seguito fa il suo esordio dietro la macchina da presa nel 2004, con il lungometraggio drammatico Private, che gli vale tantissimi premi. Il suo primo film ottiene il Pardo d’oro al Locarno Festival, il Ciak d’Oro 2005 per la Migliore Opera Prima e infine il David di Donatello e il Nastro d’Argento per il Miglior Regista esordiente.

Negli anni successivi gira diversi tre altri film di spicco: In memoria di me, La solitudine dei numeri primi e Hungry Hearts. In seguito passa alla serialità televisiva. È dietro la macchina da presa per la serie drammatica In Treatment e per l’amatissima L’amica geniale, grande successo Rai degli ultimi anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, è padre di due figli, nati dalla relazione con la conduttrice Sabrina Nobile. Da diversi anni ha una relazione con l’attrice fiorentina di origine tedesca Alba Rohrwacher.

Chi è Gabriele Costanzo, figlio adottivo di Maurizio e di Maria De Filippi

Nel 2002 Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, famosa conduttrice e quarta moglie del giornalista, hanno deciso insieme di adottare un figlio. La coppia ha accolto nella propria famiglia Gabriele Costanzo, giovane abbandonato in orfanotrofio quando era solo un neonato. Nato il 31 gennaio del 1991, entra a far parte della famiglia dei conduttori all’età di circa 12 anni. I due crescono Gabriele al sicuro dall’attenzione mediatica, ricoprendolo d’amore e attenzioni. Ad oggi non si sa nulla circa i suoi genitori biologici. Il ragazzo tuttavia non sembra affatto turbato, grazie soprattutto al calore e all’affetto di Maurizio e Maria.

Dopo gli studi anche Gabriele, oggi 32enne, comincia a farsi strada nel mondo della televisione. Lavora infatti come assistente di produzione per la Fascino PGT srl. Nel corso degli anni si è spesso dato la fare dietro le quinte in molti programmi tv dei genitori, come ad esempio Uomini & Donne e il Maurizio Costanzo Show. C’è molto interesse, inoltre, sulla sua vita privata e sentimentale. In passato Gabriele ha frequentato una ragazza romana di nome Giorgia Milanini. Oggi è da diverso tempo in una relazione con la 22enne Francesca Quattrini, studentessa dello IED.