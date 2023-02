Chi è Camilla Costanzo, primogenita di Maurizio Costanzo

La scomparsa del noto conduttore televisivo, Maurizio Costanzo, ha sorpreso tutti. Il giornalista classe ’38 si è così spento all’età di 84 anni, lasciando tre figli e la moglie (più le rispettive ex mogli). Andiamo a scoprire chi è Camilla Costanzo, la più grande tra i suoi figli.

Conosciuto anche per la sua vita al di fuori del campo professionale: conta infatti ben quattro matrimoni.

Camilla Costanzo, chi è la primogenita di Maurizio

Ben quattro matrimoni e in tutto tre figli. L’attuale moglie è Maria De Filippi, la quale piange la morte della sua dolce metà. A stringersi al dolore anche i tre figli, ovvero Camilla, Saverio e Gabriele. L’unica femmina è anche la più grande, seppur di lei si sappia poco.

Nata nel 1973 dall’unione di Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi, Camilla ha 50 anni ed è una famosa sceneggiatrice della Rai, molto apprezzata nel suo lavoro. Ha sempre dimostrato di essere molto discreta e di non volersi scoprire in pubblico. Questo l’ha portata a “mostrarsi” in pochissime occasioni, partecipando di rado ai diversi eventi. Ciò le ha pertanto permesso di conciliare i suoi due mondi: quello di sceneggiatrice e scrittrice (avendo creato diversi titoli) e quello di mamma, dato che ha dato alla luce due figli, dando a Maurizio la gioia di diventare nonno. Purtroppo anche i due nipoti dovranno fare a meno del nonno, figura molto importante.

La primogenita di Maurizio Costanzo si è scoperta poche volte e questo non ci permette di conoscere troppi dettagli della sua vita, sia personale che professionale. Una cosa è certa, essendo una “figlia d’arte” ha dimostrato competenza e professionalità nel suo ambito. Le mancheranno – senza dubbi – i consigli di suo padre che, in un’intervista abbastanza recente, aveva parlato con orgoglio della figlia, contento del fatto che riuscisse a interpretare al meglio ogni ruolo: sia della sfera privata che di quella pubblica.

Il decesso del giornalista ha causato un vuoto incolmabile.