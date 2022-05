Giovanni e Pietro, chi sono i figli di Carla Signoris e Maurizio Crozza: il primogenito ha deciso di seguire la strada della recitazione come i genitori, debuttando già in televisione.

Giovanni e Pietro, chi sono i figli di Carla Signoris e Maurizio Crozza

Carla Signoris è sposata con Maurizio Crozza da ben 31 anni, ma i due si conoscono fin da bambini e hanno recitato anche fianco a fianco.

Insieme hanno avuto due figli, Giovanni e Pietro, ma solo il primogenito ha scelto di seguire le orme dei genitori. Vanta alcune partecipazioni in film come “Il traditore” e “Lasciami Andare”, mentre in tv ha recitato nel 2021 una parte nella serie tv “Masantonio – Sezione scomparsi”.

Entrambi i suoi figli sono apparsi nell’edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch. Pietro si è laureato in Fisica ma sogna di fare il regista.

L’attrice in un’intervista ha parlato dei suoi figli: “Vorrei tanto che i miei figli mi vedessero così, come una donna forte. In realtà sono di pasta frolla, ma bravissima a spronarli. Li spingo a non accontentarsi, a rischiare per ottenere il massimo.

E sono fortunata: Giovanni e Pietro sono bravissimi ragazzi. Da noi il buonumore non manca. Maurizio è molto simpatico, ma è anche uno stanca-cervelli. Per sopportarlo ci vogliono le spalle larghe. Io le ho.”

Il figlio più grande della coppia Crozza-Signoris

Il primo figlio della coppia Carla Signoris e Maurizio Corzza, Giovanni si è laureato in filosofia. Il ragazzo ha deciso di seguire la strada della recitazione come i genitori.

Prima il debutto in Crozza Alive, In seguito, ha recitato nel 2021 nella fiction Mediaset Masantonio-Sezione scomparsi. Inoltre, ha una passione e un talento anche per il mondo della musica, infatti suona anche il pianoforte e la batteria.

