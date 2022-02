LOL Chi ride è fuori 2: cast, dove vederlo e quando esce

LOL Chi ride è fuori 2: dove vederlo e quando esce? Il programma è pronto a tornare dal 24 febbraio 2022 e sono stati annunciati i concorrenti della seconda stagione.

La ratio del programma è sempre la stessa: dieci comici dovranno impegnarsi a non ridere davanti alle battute divertenti dei loro colleghi.

LOL 2, cast: i concorrenti

Nella giornata del 12 novembre 2021 sono stati annunciati i concorrenti del cast della seconda stagione del programma.

Ecco la lista del cast, composto da:

Seconda stagione di LOL: dove vederlo

La prima certezza che non è mai stata in discussione è dove vedere la seconda stagione di Lol. Il programma sarà visibile su Amazon Prime Video. Per guardare gli episodi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio al costo di 36€ all’anno (18€ con l’abbonamento universitari) e accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

Georgia Brown, Capo dell’European Amazon Originals, Amazon Studios ha dichiarato: «Ad oggi, LOL: Chi ride è fuori è la nostra serie originale italiana di maggior successo, quindi siamo felicissimi di offrire ai clienti una seconda stagione con un nuovo incredibile gruppo di talentuosi comici italiani».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

LOL 2, quando inizia e chi conduce?

La seconda stagione del comedy show inizierà il 24 febbraio 2022 e avrà sei episodi disponibili su Prime Video.

Nelle vesti di arbitro e conduttore, confermato Fedez, affiancato da Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione, che prende il posto di Mara Maionchi. Altro asso nella manica della nuova stagione è Lillo (che nella prima stagione ha fatto il personaggio di Posaman) che potrà essere coinvolto nel gioco per mettere i concorrenti in difficoltà.

Alla prima risata di uno dei comici, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva risata dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore.

La prima stagione è stata vinta da Ciro Priello, componente di spicco nei The Jackal e noto comico napoletano. Chi vincerà, invece, questa seconda stagione?

Il vincitore si aggiudica il premio di 100mila euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta.