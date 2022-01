Inflazione Italia 2022: significato, previsioni, conseguenze

Inflazione Italia 2022: prezzi in aumento a causa dei rincari di gas ed elettricità. Sarà un nuovo anno non semplice soprattutto per le famiglie che dovranno mettere in conto spese maggiori.

Inflazione: significato

L’inflazione, in economia, indica una crescita generalizzata e continuativa dei prezzi nel tempo. È un indicatore fondamentale perché il livello dei prezzi condiziona il potere di acquisto delle famiglie, l’andamento generale dell’economia, l’orientamento delle politiche monetarie delle banche centrali.

Inflazione Italia 2022: previsioni

Non sarà un anno ricco e felice per gli italiani e in particolare per le famiglie. Si stima un balzo dell’inflazione nel 2022, con le nuove stime di Bankitalia che indicano un 2,8% contro l’1,3% indicato solo sei mesi fa. Per l’anno in corso le nuove previsioni passano dall’1,5% all’1,9%, per il 2023 e 2024 è previsto un rallentamento a 1,5 e 1,7% rispettivamente.

«L’inflazione potrebbe risultare più elevata di quanto previsto se le quotazioni energetiche dovessero mantenersi su livelli elevati più a lungo di quanto ipotizzato e se fosse maggiore la trasmissione alla dinamica salariale del recente forte incremento dei prezzi al consumo».

Inflazione Italia 2022: conseguenze

Le conseguenze non saranno felici per molti italiani. Molto preoccupate sono le associazioni dei consumatori: l’Unione nazionale dei consumatori (Unc) ha calcolato che l’inflazione al 3,9% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita di 1.407 euro annuo (535 solo per abitazione, acqua ed elettricità, 519 euro per i trasporti); per una coppia con un figlio l’aggravio raggiunge i 1.303 euro (537 per casa e 452 per i trasporti).I rincari per una famiglia media saranno di 1.094 euro. Ma il record spetta alle coppie senza figli con meno di 35 anni che, spendendo di più di quelle coi figli per viaggi e cura della casa, hanno un aggravio annuo di 1.438 euro.

Secondo il Codacons, questi numeri sono destinati ad aggravarsi ulteriormente visto che, oltre all’inflazione, gli italiani nel 2022 dovranno fare i conti coi rialzi delle bollette di luce e gas scattati a Capodanno e che determineranno un’ondata di rincari in tutti i settori. Situazione che mette a serio rischio i consumi di molte famiglie.