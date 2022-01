Chi è Frank Matano: fidanzata, genitori, film

Chi è Frank Matano, nato come youtuber ha ottenuto un grande successo in televisione soprattutto ma anche al Cinema

Chi è Frank Matano, nato nel mondo dello spettacolo come uno youtuber, si è poi inserito e consacrato in televisione e anche in qualche esperienza al Cinema

Chi è Frank Matano

Frank Matano, nome d’arte di Francesco Matano, è nato il 14 settembre 1989 a Santa Maria Capua Verde, in provincia di Caserta da padre italiano e madre statunitense, ma vive nel comune di Carinola. Ha trascorso la giovinezza negli Usa, dove ha studiato lingue, diplomandosi alla Cranston High School East di Rhode Island.

Subito dopo, a 18 anni, fa ritorno in Italia, dove inizia la sua esperienza da youtuber, sotto il nome di lamentecontorta, girando video in cui fa scherzi telefonici ed esperimenti sociali. In poco tempo si afferma sul web e, cambiato il nickname in Frank Matano, diventa uno dei youtuber più noti della nazione.

Così si fa notare e nel 2009 per partecipare al programma TV Le Iene, arrivando a condurre successivamente un show tutto suo su Sky UNO, chiamato Sky Scherzando? (2010), dove usando le sue doti di intrattenitore e comico mette su gag e scherzi per canzonare il prossimo.

Da qui in poi comparirà sempre più spesso in TV con programmi come Ti lascio una canzone (2011) e collaborazioni con Jacopo Morini, non trascurando lo spazio del web, per il quale collabora con the JackaL nella webserie Lost in Google (2012).

Frank Matano: fidanzata

Frank Matano è fidanzato con Ylenia Azzurretti. Anche lei è originaria di Caserta, e lì è nata nel 1989. Ha studiato alla Facoltà di Lettere moderne della Federico II di Napoli ed è appassionata di letteratura.

Frank Matano: genitori

Il padre è un carabiniere in servizio di Carinola, un piccolo paese del casertano. La madre invece è americana con genitori italiani. In un’intervista a Vanity Fair, Frank ha raccontato come si sono incontrarti i suoi genitori “Mamma venne a Carinola con i miei nonni e le sorelle a trovare dei parenti, mio padre sentì dell’arrivo di queste ragazze americane e si buttò a pesce“. Dopo questo incontro la mamma decise di rimanere in Italia e alla fine ha sposato il suo carabiniere, la coppia ha avuto tre figli Frank, Alfredo e Lucia Matano.

I film

Il suo debutto al cinema, in cui prende parte al film Fuga di Cervelli insieme ad altri famosi youtuber. Anno dopo anno, il comico partecipa sempre a più programmi e film cinematografici, e nel 2015 riceve la nomina di Personaggio rivelazione dell’anno al Premio regia televisiva. Tre anni dopo recita come protagonista in due film: Sono Tornato e Tonno Spiaggiato.

Dal 2015 è giudice del programma Italia’s got Talent in onda sui canali Sky.

Nel 2021, Frank Matano prende parte come concorrente nel nuovo comedy show italiano Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL: Chi ride è fuori, disponibile su Prime Video dal 1 aprile. Nella seconda stagione dello show, in arrivo il 24 febbraio 2022, Frank Matano vestirà i panni del co-conduttore.