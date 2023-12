Isola dei Famosi 2024, chi saranno i concorrenti? Le prime voci di corridoio

Chi saranno i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024? Alcune indiscrezioni trapelate sul web svelano alcuni dei possibili nomi dei naufraghi della nuova edizione del reality show. Di chi si tratta?

Isola dei Famosi 2024, chi saranno i concorrenti della nuova edizione?

Se da un lato il pubblico italiano è ancora invischiato nei battibecchi e nei triangoli amorosi del Grande Fratello 2023, sul web già si volge lo sguardo alla prossima primavera e all’Isola dei Famosi 2024. Il ritorno del reality show è previsto dopo la chiusura del GF, ancora molto lontana viste le voci di prolungamento. Ciononostante, han già cominciato a girare voci di corridoio, per ora non confermate, circa i possibili concorrenti dell’edizione 2024. A diffonderle sul web è il profilo Twitter de La TV, secondo il quale qualche nome di spessore ha già accettato di mettersi in gioco come naufrago in Honduras. Chi sono i papabili isolani?

I possibili vip del cast dell’Isola, di chi si tratta?

Tra i possibili naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 spicca un’ex gieffina, Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra pare sia pronta a partire per una nuova avventura televisiva dopo la sua breve esperienza al GF Vip 7. Si parla anche di Bugo, noto cantautore che ha già esperienza in reality avventurosi grazie alla sua partecipazione alla nona edizione di Pechino Express in coppia con Cristian Dondi. Si parla inoltre del conduttore radiofonico Marco Baldini, anche lui un “veterano” dei reality in passato a La fattoria e a La notte del poker – Celebrity Edition. Tra i papabili ci sono anche Andrea Zenga, opinionista sportivo ed ex gieffino figlio di Walter Zenga, Rosalinda Cannavò, in passato spesso accostata all’Isola, e una coppia madre-figlia, Asia Argento ed Anna Lou Castoldi.