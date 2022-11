Marco Baldini fa una confessione shock in merito a quello che è stato il suo passato. Intervistato da Luca Casadei per il podcast “In One More Time” ha infatti affrontato il tema della sua rinascita passando dai suoi fallimenti.

Marco Baldini, nome vero completo Corrado Giuseppe Baldini, è un conduttore radiofonico, personaggio televisivo e youtuber italiano. Oltre che come conduttore radiofonico, è noto per il sodalizio professionale instaurato con Fiorello.

Marco Baldini: “Ero finito in un giro di malavita. Ludopatico? No”

Marco Baldini, lo speaker radiofonico ha rivelato un’inedita versione dell’origine dei suoi mali. “Il gioco è stata una copertura, non sono mai stato ludopatico, l’ho detto perché ero finito in un giro di malavita“, ha spiegato, asserendo anche che “La metà delle persone dirà ‘noooo’ e l’altra metà dirà sta raccontando delle cagate – ha aggiunto Marco Baldini – non sono mai stato un vizioso, non sono mai stato un giocatore compulsivo, o comunque non sono nato così, ho dovuto dimostrare di esserlo per difendermi da cose molto più gravi, è successo tutto nel 1995, avevo 35-36 anni e ho convinto tutti che mi ero ridotto così a causa del gioco, ma è stata una copertura per non incorrere in guai peggiori, non sono cose che si possono ancora raccontare, tutto quello che mi è successo è colpa mia, è partito tutto da un errore…”.