Elettra Lamborghini a gambe all’aria dopo il concerto: “Troppo caldo, sono svenuta”

La tappa a Mazara del Vallo del tour Elettraton finisce con un malore per Elettra Lamborghini, che racconta: "E' finita così..."

“E’ finita così: sono svenuta dal caldo appena finito lo show”. Disavventura per Elettra Lamborghini al termine di una tappa davvero bollente del suo tour. La cantante, che sta promuovendo le proprie hit con il tour Elettraton, giovedì 24 agosto si è esibita a Mazara del Vallo, Trapani. Uno spettacolo nel quale come al solito non si è risparmiata con balletti sfrenati nonostante il caldo torrido. E così, appena terminato, lo show, il crollo.

Elettra Lamborghini: “Sono svenuta dopo lo spettacolo”

E’ la stessa Elettra Lamborghini a raccontare tutto attraverso alcune Stories su Instagram in cui la si vede sdraiata ed esausta, con un operatore che la aiuta sollevandole le gambe. La spiegazione di quanto avvenuto anche in inglese: “Sono svenuta dopo lo spettacolo, era davvero, davvero caldo”