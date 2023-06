Salvatore Aranzulla, chi è e quanto guadagna il genio dell’informatica digitale diventato papà per la prima volta

Salvatore Aranzulla è il famoso genio dell’informatica digitale diventato famoso sul web negli anni. Nelle ultime ore si è parlato molto di lui per aver annunciato di essere diventato papà per la prima volta.

Salvatore Aranzulla, chi è il genio dell’informatica

Salvatore Aranzulla è da anni un punto di riferimento sulle spiegazioni tecnologiche ed informatiche sul web. Oggi ha 33 anni- nato a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania – ed è diventato il divulgatore più famoso del web. Nel 2007, per pagarsi gli studi all’Università Bocconi, apre il sito personale che pian piano diventa il punto di riferimento per le guide tech.

Aranzulla si guadagna pian piano il riconoscimento di divulgatore del mondo informatico, chiamato in vari convegni e come tutor in numerosi corsi in tutta Italia. Una storia quasi di formazione, la parabola di un successo costruito dal basso per un ragazzo proveniente da un’umile famiglia siciliana. La sua carriera è raccontata anche in un libro: “Il Metodo Aranzulla: impara a creare un business online” è la narrazione degli inizi della sua folgorante carriera e di come l’impegno, la curiosità l’abbiano spinto verso sempre nuovi obiettivi. E verso un rilevante boom economico che deriva innanzitutto dal sito internet.

Salvatore Aranzulla: quanto guadagna

I guadagni per Aranzulla sono tanti. L’esercizio nel 2022 è stato chiuso con un utile di 2.635.045, in leggero calo rispetto ai 3.311.970 del 2021 ma pur sempre una cifra di grande impatto. La sua società, la “Aranzulla Srl”, fattura oltre 3 milioni di euro: gli incassi sono possibili grazie a una oculata gestione. La spesa per il personale è pari a zero, quindi il blogger si affida a collaboratori esterni pagati a pezzo. Un annuncio di lavoro lanciato da Aranzulla qualche tempo quantificava in 40 euro il compenso per un articolo.

Guardando lo stato patrimoniale, salta subito alla vista la cifra del totale attivo circolante: 8.774.045. Numeri da piccolo impero se si guarda anche alle altre riserve: siamo oltre i 12 milioni di euro versati nell’azienda mentre i debiti ammontano a circa 1 milione.

Papà per la prima volta: l’annuncio arriva sui social

Aranzulla nelle scorse ore ha annunciato sui social di essere diventato papà per la priva volta. Il divulgatore l’ha fatto postando una foto con in braccio la figlia o il figlio, non è stato specificato.