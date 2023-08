Aeroporto di Catania chiuso per l’eruzione dell’Etna: tutti i voli cancellati

Aeroporto di Catania chiuso a causa dell’eruzione dell’Etnea: la società ha prontamente pubblicato avvisi in queste ore sul proprio sito e canali social aggiornando in particolare i viaggiatori. Ancora problemi, dunque, dopo l’incendio delle scorse settimane.

Aeroporto di Catania chiuso per l’eruzione dell’Etna

Ancora problemi all‘aeroporto di Catania, questa volta però per cause naturali si è stati costretti a chiudere. L’ultimo comunicato dell’Osservatorio etneo dell’Ingv spiegava che l’attività stromboliana nella tarda serata di ieri “è evoluta in fontana di lava”, producendo una nube eruttiva dispersa dai venti in direzione Sud. Dunque, il ritorno in attività del vulcano ha creato ancora una volta problemi all’aeroporto sicialiano che nelle scorse settimane è stato al centro di tanti disagi per i viaggiatori ma soprattutto per i problemi creati dallo scoppio di un incendio.

Tutti i voli cancellati

I voli sono stati cancellati fino alle ore 13 di lunedì 14 agosto come comunica lo stesso aeroporto sul suo sito e canali social. “La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, fino alle ore 13:00 di lunedì 14 agosto i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it”.