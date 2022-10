Rosalinda Cannavò, chi è l’attrice ex GF Vip al Tale e Quale Show

Chi è Rosalinda Cannavò, attrice ed ex concorrente del GF Vip 5 nel cast del Tale e Quale Show. Conosciuta in passato con lo pseudonimo Adua Del Vesco, ha deciso di lasciarselo alle spalle durante la sua esperienza al GF. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e carriera

Chi è Rosalinda Cannavò, carriera e vita privata dell’attrice

Nata a Messina il 26 novembre 1992, Rosalinda Cannavò, in passato conosciuta come Adua Del Vesco, è un personaggio dello spettacolo italiano, nota attrice, cantante e modella.

Da giovane segue corsi di danza, poi da adolescente decide di avvicinarsi alla recitazione. Fa il suo debutto in tv nel 2012 sotto il suo pseudonimo, nel cast della terza stagione de L’onore e il rispetto. Due anni dopo fa il suo debutto al cinema in Sapore di te, di Carlo Vanzina. Trova poi molto spazio nell’ambiente delle fiction televisive: negli anni recita in Il peccato e la vergogna 2, Rodolfo Valentino – La leggenda, Furore, Non è stato mio figlio e Il bello delle donne…

alcuni anni dopo. Fa inoltre un’altra apparizione sul grande schermo nel 2018 in Loro, di Paolo Sorrentino.

In parallelo alla carriera da attrice si lancia anche nella musica, pubblicando quattro singoli. Di recente ha iniziato a farsi spazio anche nel mondo dell’intrattenimento televisivo. Nel 2020 Rosalinda Cannavò è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, esperienza durante la quale decide di abbandonare il suo nome d’arte e usare il suo vero nome.

L’esperienza al reality risulta molto positiva, con l’attrice che si classifica al settimo posto. Nel 2022 entra invece nel cast del Tale e Quale Show di Carlo Conti, al fianco di vip del calibro di Valeria Marini, Samira Lui e Valentina Persia.

Vita privata: fidanzato Andrea Zenga, malattia, Instagram

In passato Rosalinda Cannavò è stata la compagna di facciata di Gabriel Garko ed è stata legata sentimentalmente per un decennio con Giuliano Condorelli. Oggi è fidanzata da due anni con Andrea Zenga, figlio del più famoso Walter.

Rosalinda e Andrea si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello. I due sono innamoratissimi e appaiono spesso insieme sul profilo Instagram dell’attrice, che conta oltre 626mila follower.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Zenga (@andreazenga93)

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Rosalinda ha parlato di alcuni episodi della sua vita che l’hanno segnata profondamente.

In particolare ha svelato di aver subito molestie da un conoscente in più occasioni quando aveva solo 12 anni. Un avvenimento traumatico che ha avuto un peso enorme sulla sua psiche, diventando la causa portante della sua malattia: l’anoressia. Dopo anni di lotta contro il disturbo alimentare, Rosalinda è finalmente riuscita a metterselo alle spalle.