Firenze, aggressione davanti alla scuola: le parole del sindaco

Una spiacevole notizia colpisce la città di Firenze, a causa di una feroce aggressione fuori da una scuola. Si tratta di giovani cittadini e questo preoccupa il sindaco del capoluogo toscano.

In più, è accaduto di fronte ad un istituto scolastico e questo non fa altro che aggravare la situazione.

Aggressione fuori da una scuola a Firenze

L’aggressione avvenuta fuori da una scuola mette in allarme Dario Nardella, sindaco di Firenze. Lui stesso ha dichiarato quanto ciò che è successo sia grave e non deve assolutamente passare inosservato.

Ha condiviso la sua preoccupazione tramite il suo profilo di Twitter:

“Un’aggressione squadrista di questa gravità e davanti ad una scuola è un fatto intollerabile. Ho parlato al questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. Firenze e la scuola non meritano violenze del genere”.

Due studenti di maggiore età sono stati presi a pugni e calci da un gruppo di ragazzi non facente parte dell’istituto coinvolto, il Liceo Classico Michelangelo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno indagando per cercare di capire la motivazione dello scontro. Il movente sembra essere di natura politica. Le vittime sembrano avere idee politiche di sinistra, mentre i colpevoli risultano vicini al ramo politico di destra.

Senza dubbio la violenza non risolve mai nulla e, anzi, alimenta gli screzi. Questa aggressione di stampo “squadrista” è stata severamente bocciata e denunciata da più fronti. Il fatto risulta sconcertante, sia per il luogo in cui è avvenuto, sia per le persone coinvolte. Giovani cittadini che pensano di poter risolvere le cose nel peggior modo possibile, ovvero con la violenza.

Il sindaco ha portato avanti il suo discorso, mostrando di essere amareggiato:

“Un atto tanto vigliacco quanto grave. Agli studenti va la mia totale solidarietà, così come a tutto il corpo docente del liceo e al preside. Adesso mi auguro che le autorità competenti agiscano immediatamente e che gli aggressori vengano prontamente individuati e puniti perché trovo abbastanza incredibile e inaccettabile che episodi del genere possano ancora avvenire”.

Nei prossimi giorni le indagini porteranno a conoscere maggiori dettagli.