Loredana Lecciso, chi è oggi la showgirl e compagna di Al Bano Carrisi

Chi è oggi Loredana Lecciso, showgirl televisiva e compagna di Al Bano Carrisi. Da vent’anni al fianco del cantante pugliese, ha preso parte a molte trasmissioni televisive nel corso della sua carriera. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è oggi Loredana Lecciso, vita privata e carriera della compagna di Al Bano

Nata a Lecce il 26 agosto 1972, Loredana Lecciso ha 50 anni ed è un volto molto noto sul piccolo schermo, conosciuta dai più come la compagna di Al Bano Carrisi.

Spesso oggetto di critiche e di interesse mediatico, trova il suo periodo di maggior fama negli anni Duemila, in coincidenza con l’inizio della sua relazione con il cantante pugliese. In quegli anni è spesso protagonista o ospite di trasmissioni televisive, come I raccomandati, Domenica In, Buona Domenica e Striscia La Notizia. Partecipa inoltre come concorrente alla prima edizione de La fattoria nel 2004, e alla settima de L’isola dei famosi.

All’inizio della sua carriera, Loredana Lecciso stava cercando di farsi un nome nel giornalismo.

Ottiene il patentino da giornalista pubblicista nel 2001, ma viene poi radiata dall’Ordine dei Giornalisti per i suoi comportamenti durante le sue apparizioni tv e per il mancato pagamento delle quote. Nel 2022 viene poi reintegrata nell’albo. Negli anni Duemila prova inoltre a sfondare, con poco successo, in ambito musicale. Pubblica diversi singoli che non convincono il pubblico, l’ultimo risalente al 2016, Balla con me, in duetto con la sorella gemella Raffaella.

Vita privata: Al Bano, matrimoni, figli

In passato Loredana Lecciso è stata sposata con Fabio Cazzato, padre della sua prima figlia Brigitta. Il loro matrimonio dura tre anni, dal 1993 al 1996. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, la showgirl conosce Al Bano Carrisi, con il quale comincia una lunga relazione che continua ancora oggi, nonostante alcuni brutti momenti e separazioni. “È bella, intelligente e pratica.” –ha affermato il cantante lo scorso giugno- “Abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia.

Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi”. Negli anni i due hanno due figli: la più grande Jasmine nel 2001 e poi Albano Junior, detto Bido, nel 2002.