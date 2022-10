Jasmine Carrisi, chi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: Instagram, Alessandro Greco, canzoni

Chi è Jasmine Carrisi, figlia del cantante pugliese Al Bano e di Loredana Lecciso. Figlia di una delle coppie più chiacchierate dello show business italiano, ha deciso di seguire le orme del padre. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera musicale e sulla sua vita privata.

Chi è Jasmine Carrisi, vita privata e carriera della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Nata il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, Jasmine Carrisi ha 21 anni ed è nota al pubblico in quanto figlia di una delle coppie più seguite dalla stampa italiana, Al Bano e Loredana Lecciso.

Ispirata dalla grande carriera del padre, anche Jasmine si è lanciata nel mondo della musica. Ha fatto il suo debutto come cantante nel 2020, con il suo primo singolo Ego. Nel 2021 trova un buon successo con il brano estivo Calamite – Un tuffo al cuore. Ad agosto del 2022 pubblica il suo ultimo pezzo, Nessuno mai, cantato in duetto con il padre Al Bano e Clementino.

Da giovanissima si è messa alla prova anche come attrice. All’età di soli 17 anni ha recitato nel film in costume La dama e l’ermellino, nel ruolo di Isabella di Aragona. È apparsa inoltre molto spesso in televisione, sia come ospite di talk show come Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, che in ruoli ricorrenti. È infatti stata giudice di The Voice Senior accanto al padre, per l’edizione 2020 del programma.

Vita privata: fidanzato, Instagram, Alessandro Greco

È possibile seguire la carriera e la quotidianità di Jasmine Carrisi sul suo profilo Instagram, dove la cantante ha accumulato oltre 100mila follower. Sul suo profilo si possono vedere anche sprazzi della sua vita privata, spesso oggetto di gossip e pettegolezzi. In passato ha avuto una relazione con il musicista Giuseppe Caggiula, con il quale è spesso apparsa in scatti intimi sui social. Ad oggi, dopo la fine della love story con Caggiula, la sua situazione sentimentale è tornata ad essere oggetto di voci.

Una delle voci più insistenti la vedeva al fianco di Giovanni Antonacci, figlio d’arte del più noto Biagio, diceria poi smentita dalla giovane cantante. Un pettegolezzo più recente la vede fidanzata con un suo ex compagno di scuola, Alessandro Greco. Ciononostante, per il momento, non sembrano esserci foto in dolce compagnia sul profilo Instagram di Jasmine.