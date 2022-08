Per Maria Elena Boschi, Mario Draghi è auspicabile che possa essere ancora premier dopo le elezioni del 25 settembre. Ecco cosa ha detto

Mario Draghi premier dopo le elezioni del 25 settembre? Maria Elena Boschi di Italia Viva se lo augura. È quanto ha dichiarato in una intervista a Radio 24.

Maria Elena Boschi: “Mario Draghi premier di nuovo? Ce lo auguriamo”

L’auspicio che Mario Draghi possa essere ancora premier dopo le elezioni del 25 settembre rimane, almeno per Maria Elena Boschi e per la coalizione di Italia Viva e Azione. È quanto ha dichiarato l’ex ministro in una intervista.

“Mario Draghi di nuovo presidente del Consiglio dopo le elezioni? Ce lo auguriamo“ – ha affermato – il nostro obiettivo è fermare l’avanzata del centrodestra, in vantaggio nei sondaggi, ed evitare un governo guidato da Meloni e Salvini. Se gli italiani ci daranno fiducia, quindi ad evitare che vinca il polo di sinistra o il polo di destra, ci saranno le condizioni per convincere Draghi a tornare e a portare avanti il suo lavoro”.

“Irresponsabili dichiarazioni di Berlusconi”

Riguardo invece alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo, che se approvato dovrebbe portare Sergio Mattarella a doversi dimettere, Maria Elena Boschi è stata netta. ” “Mi pare una dichiarazione irresponsabile – ha commentato – dopo aver lavorato per mandare a casa Draghi chiedere le dimissioni di Mattarella mi sembra surreale”.