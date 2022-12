Henry Cavill non sarà più Superman: l’attore è stato licenziato dai DC Studios

Henry Cavill non sarà più Superman. L’attore ha dato lui stesso la notizia sui suoi canali social nelle scorse ore. Un cambio che nessuno si aspettava anche perché Cavill era apparso nei panni del supereroe in uno degli ultimi film della DC.

Henry Cavill non sarà più Superman

Henry Cavill non vestirà più i panni del super eroe Superman. L’attore ha visto interpretare il personaggio per l’ultima volta nel cameo alla fine di Black Adam.

Una notizia che molti appassionati non si aspettavano

A dare la notizia è stato lo stesso attore su Instagram. “Ho appena avuto una riunione con James Gunn e Peter Safran e si tratta di una notizia triste. Dopo tutto, a quanto pare non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima dell’assunzione dei nuovi leader, darvi ora questa notizia non è tra le cose più facili che ho fatto, ma così è la vita”, ha scritto l’attore su Instagram.

“Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro ea tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo la migliore fortuna del mondo.”

L’attore è stato licenziato dai DC Studios

James Gunn, che da novembre ha assunto il ruolo di co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios, sta scrivendo una sceneggiatura incentrata su nuova versione del personaggio.

“Peter e io abbiamo una lista DC pronta per partire, di cui non potremmo essere più al settimo cielo; saremo in grado di condividere alcune informazioni interessanti sui nostri primi progetti all’inizio del nuovo anno – ha twittato – Tra quelli sulla lista c’è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill)

LEGGI ANCHE: Auto Avatar, Mercedes e James Cameron insieme hanno progettato un veicolo futuristico