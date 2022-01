Chi è Dayane Mello, modella amica di Soleil Sorge

Dayane Mello è una modella e personaggio televisivo di origine brasiliana che è nota in Italia anche per la sua partecipazione a diversi reality show. Ma cosa sappiamo di lei?

Chi è Dayane Mello: esordi e carriera

Grande amica della gieffina Soleil Sorge, Dayane Mello (all’anagrafe Dayane Cristina Mello) è nata il 27 febbraio 1989 e ha iniziato la sua carriera di modella all’età di 16 anni in Brasile. All’età di 17 anni si trasferì in Cile, dove la vittoria ad un concorso di bellezza fu il suo trampolino di lancio verso il mondo dello spettacolo.

In breve tempo, grazie anche al suo talento, divenne una delle modelle più richieste in America Latina ed è stata protagonista di molti servizi fotografici. Lo dimostra il fatto che è stata selezionata per le campagne pubblicitarie di noti brand internazionali come L’Oreal, Breil, Yamamay, Intimissimi, Angelo Marani e Colmar. Nel 2015 ha posato per il calendario della rivista For Men. Nel 2021 ha promosso sul mercato DAY Dayane And You, una linea di prodotti per il corpo ispirata a varie città del mondo a cui lei stessa è molto legata.

L’approdo in tv e nei reality

Dayane Mello è diventata pian piano anche un volto televisivo italiano. Nell’autunno 2014, ad esempio, ha preso parte come concorrente a Ballando con le stelle assieme a Samuel Peron e ha ottenuto il sesto posto. Nell’autunno 2015 la Mello, insieme all’alpinista Stefano Degiorgis, ha partecipato al reality di Rai 2 Sfida verticale e assieme alla modella Ema Kovač ha partecipato come concorrente a Pechino Express su Rai 2 (in onda nel 2020).

Dal 14 settembre 2020 al 1º marzo 2021 è stata accettata nel cast dei vipponi del Grande Fratello Vip 5 (condotto sempre da Alfonso Signorini) dove si è classificata quarta. Dal settembre 2021 al dicembre 2021 è stata anche nel reality A Fazenda 13 in Brasile dove si è classificata decima.

L’amicizia con Soleil Sorge

Dayane Mello è molto amica della concorrente del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge e il 7 gennaio 2022 dovrebbe entrare nella casa per fare una sorpresa a Soleil.

Di recente Soleil, parlando di lei nella casa, ha rimarcato che “lei mi manca molto. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco.

Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra”.

Vita privata e fidanzato

Dayane Mello è stata legata al modello Stefano Sala. I due, nel 2014, hanno avuto una figlia di nome Sofia. Questa estate, però, è stata vista con Andrea Turino ma la relazione è durata pochissimo. Da agosto 2021, invece, fa coppia fissa con Alexandre Cunha, un modello di fama internazionale.

Lutti familiari

La modella, però, ha avuto più di un lutto familiare da sopportare. Il primo molto pesante è stato quello di suo fratello, venuto a mancare durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il secondo è quello della mamma Ivone Dos Santos, morta a causa di un cancro.