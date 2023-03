Isola dei Famosi 2023, le direttive di Pier Silvio Berlusconi: cosa cambia?

Cosa cambia per l’Isola dei Famosi 2023 con le ultime direttive di Pier Silvio Berlusconi? La linea dura contro il trash e la volgarità del patron di Mediaset continua: “Ragioni economiche, gli investitori si tirano indietro”.

Isola dei Famosi 2023, le direttive anti-trash di Pier Silvio Berlusconi

La “guerra al trash” di Pier Silvio Berlusconi avrà conseguenze anche sui contenuti dell’Isola dei Famosi 2023. La nuova linea editoriale di Mediaset, già imposta al Grande Fratello Vip 7 nonostante i suoi grandi risultati, imporrà ai naufraghi un comportamento esemplare: niente volgarità o eccessi di cattivo gusto. I concorrenti in gara dovranno stare quindi molto attenti a non esagerare, o rischieranno una squalifica, come già successo al GF ad Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. L’Isola, pronta al ritorno in tv il 17 aprile, era già sotto accusa da parte degli alti vertici della rete a causa dei dubbi causati dalla scelta del cast, ritenuto pieno di “sconosciuti”. Secondo un articolo del Corriere della Sera, tuttavia, la nuova linea dura di Pier Silvio è dettata soprattutto da motivi economici.

Questa improvvisa “presa di coscienza” è figlia di un desiderio di tenersi stretti sponsor ed investitori, come spiegato su GossipeTV: “Il problema non è solo di sensibilità ma anche di ritorno economico. Alcuni investitori non vedono di buon occhio associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash e veicoli di volgarità“. La pubblicità, soprattutto dopo le batoste economiche portate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, rappresenta infatti la fetta più importante degli introiti Mediaset, circa il 56% delle entrate. Per proteggere queste entrate è quindi fondamentale creare un’offerta televisiva che incontri i gusti del pubblico senza spaventare gli investitori.

Il piano di Pier Silvio, parte la “pulizia”: chi sarà al centro del progetto?

Secondo il Corriere, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di prendere le redini della rete e dare inizio ad una vera e propria “pulizia” per sbarazzarsi del trash. Il secondogenito di Silvio Berlusconi ha concentrato su di se più potere decisionale. Lo dimostra il trasferimento in Spagna di Alessandro Salem, ex responsabile di Mediaset Italia ora al lavoro sulla succursale iberica, al posto di Paolo Vasile. Al posto di Salem non è stato nominato nessuno: sarà lo stesso Pier Silvio ad occuparsene.

La nuova offerta delle reti Mediaset sarà incentrata su qualità e prodotti adatti a tutta la famiglia con un palinsesto più ampio e vario, ma privo di volgarità gratuite e a costi più ridotti. Al centro del progetto ci sarà senz’altro Maria De Filippi, i cui programmi sono ancora tra i più performanti in assoluto in termini di share. Ci sarà molto spazio anche per altri due pilastri della tv italiana, Gerry Scotti e Piero Chiambretti. I due conduttori godono della stima di Pier Silvio e avranno senz’altro molte chance di farsi valere. Si punterà forte anche sulla fiction e sulla Champions League.