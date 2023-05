Dall’Arena Lucio in tv sabato 6 maggio: dove vederlo in tv, ospiti, scaletta canzoni ed artisti

Dall'Arena Lucio è l'evento speciale musicale che arriva in tv per omaggiare e ricordare il grande Luico Dalla.

Dall’Arena Lucio è una serata musicale evento per ricordare ed omaggiare il grande ed unico Lucio Dalla. Il concerto viene mandato in prima serata su Rai 1 dopo che lo show in diretta è andato in scena nel 2022.

Dall’Arena Lucio in tv sabato 6 maggio: dove vederlo in tv

“Dall’Arena Lucio” arriva in tv per omaggiare il grande cantautore Lucio Dalla. L’evento è stata live il 3 giugno 2022 su Rai 1 all’Arena di Verona. Sabato 6 maggio viene riproposto in prima serata sempre su Rai 1. A condurre ci sono Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia. Sarà “l’occasione non solo di ascoltare gran parte del suo repertorio, ma anche per scoprire aneddoti sulla sua vita”.

Gli ospiti e scaletta canzoni ed artisti

All’evento prenderanno parte diversi ospiti ed artisti: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano: ecco i nomi degli artisti che ricorderanno Dalla, a undici anni dalla sua scomparsa, a cui si aggiungono il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore e, la cantante Iskra Menarini. Ecco, invece, la scaletta delle canzoni della serata:

Vita (Marco Mengoni e Fiorella Mannoia)

L’anno che verrà (Marco Mengoni)

Caruso (Il Volo)

Piazza Grande (Gigi d’Alessio)

Tu non mi basti mai (Samuele Bersani)

La sera dei miracoli, (Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia)

4 marzo 1943, Ron

Anna e Marco (Giuliano Sangiorgi e Fiorella Mannoia)

Chissà se lo sai (con Ron)

L’ultima luna (Tommaso Paradiso)

Tutta la vita (Noemi)

Disperato Erotica Stomp (Brunori Sas)

Se io fossi un angelo (Fiorella Mannoia)

Com’è profondo il mare (Ermal Meta e Fabrizio Moro)

Balla balla ballerino (La rappresentante di Lista)

Attenti al lupo

Futura (Marco Masini)

Stella di mare (Francesco Gabbani)

Latin lover (Tosca)

La casa in riva al mare (Ron)

Grande figlio di put*ana (Gaetano Curreri e gli Stadio)

Canzone

