Gerry Scotti si commuove pensando ai suoi genitori: “La vita è strana”

Conosciuto ai più per la sua allegria e il suo sorriso, Gerry Scotti nasconde però – come tutti – un lato più fragile e intimo. Negli ultimi giorni ha mostrato il suo amore per i propri genitori, ricordandoli in un’intervista, lasciandosi andare alla commozione.

Il conduttore classe ’56 si è dunque raccontato senza veli.

Gerry Scotti si emoziona in tv

La televisione è ormai da tempo il “regno” di Gerry Scotti, conduttore televisivo di 66 anni, che attualmente porta avanti il programma Caduta libera, su Canale 5. La stessa tv che tanto lo ha lanciato, gli ha permesso di raccontarsi senza filtri.

Nei giorni scorsi il conduttore lombardo ha messo in mostra la sua fragilità, raccontandosi in un’intervista rilasciata a “Verissimo“. Una tematica di sicuro molto delicata, che avrebbe colpito anche i cuori più forti. Ovvero la scomparsa, in questo caso improvvisa, dei genitori:

“Sono andati via all’improvviso, in due momenti diversi, ma entrambi senza dare avvisaglia, senza una malattia”, ha spiegato il noto volto tv con le lacrime agli occhi. Mia mamma è scomparsa a 67 anni, mio padre quattro anni dopo. Entrambi li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c’erano più“.

I due genitori sono scomparsi improvvisamente, senza nemmeno avere il tempo di viverli un’ultima volta. Lo stesso Gerry Scotti, a distanza di 4 anni, si è dovuto fermare perché le lacrime gli stavano riempiendo il viso e strozzando la voce.

Ha concluso con amarezza:

“Non mi hanno dato il tempo di poterli provare a salvare“.

Il 66enne si è reso conto di quanto la vita spesso sia strana:

“La vita è strana, vola via in un giorno, nel caso dei miei genitori in una sera. Li ho salutati tutti e due la sera prima e il giorno dopo non c’erano più. Lì scopri che tu sei una pallina del pallottoliere: non provate a fare i calcoli con la vita, perché all’improvviso arriva qualcuno, scuote il pallottoliere e voi non siete più nessuno”.

Bisogna dunque viverla nel miglior modo possibile, prima che sia troppo tardi.

Un sorriso dopo le tante lacrime

Oltre alla forte commozione, Gerry Scotti si è lasciato andare ad un sorriso pensando al figlio e al suo secondo nipotino, di nome Pietro, venuto al mondo da pochissimo. Insieme a Virginia, è la gioia di “nonno Gerry”.

Lui stesso ha evidenziato la propria felicità:

“Sono felicissimo per mio figlio, perché io son figlio unico e lui anche. Entrambi, in modo diverso, abbiamo sentito il peso di questa unicità e adesso sono felicissimo che lui e Ginevra abbiano due bambini. Adesso spero nel terzo nipotino o addirittura nella coppia di gemelli”.

Se da un lato la vita toglie, dall’altro la vita regala. Tra emozioni contrastanti, vale la pena viverla.

