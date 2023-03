Daniele Dal Moro è stato squalificato da Grande Fratello Vip 7 a poche puntate dalla finalissima che decreterà il vincitore del programma di canale 5.

Daniele Dal Moro squalificato dal Gf Vip 7

Daniele Dal Moro è stato squalificato da Grande Fratello Vip 7 a poche puntate dalla finalissima che decreterà il vincitore. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato. secondo quanto valutato dal Grande Fratello Vip e dalle regole più rigide inaugurate nelle ultime settimane, “espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi”, infrangendo così il regolamento del programma. I comportamenti in questione tenuti da Daniele erano nei confronti di Oriana Marzoli aprendo di nuovo la questione.

Le reazioni

La diretta del Grande Fratello Vip è oscurata dal momento in cui Daniele Dal Moro è stato squalificato e sono trapelate soltanto alcune reazioni. Edoardo Tavassi, altro concorrente candidato alla finalissima, ha sottolineato che il programma è durato “troppo tempo”. Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi si sono viste piangere mentre Oriana Marzoli, che potrebbe in parte sentirsi responsabile di quanto accaduto, ha fatto un lungo pianto in confessionale.

Di sicuro, questa è una squalifica che farà molto discutere il programma e i fan che lo seguono.