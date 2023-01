Hilary Swank incinta all’età di 48 anni: l’attrice manda un messaggio alle donne

Hilary Swank incinta in tarda età è in attesa di due gemelli che presto darà alla luce. L'attrice lo definisce un miracolo,

Hilary Swank incinta all’età di 48 anni. L’attrice l’ha definito un vero e proprio miracolo ora che è in attesa di due gemelli, dopo il matrimonio nel 2018. L’attrice, premiati agli ultimi Golden Globe, ha voluto anche mandare un messaggio alle donne adulte che desiderano avere un figlio.

L’annuncio era stato dato dalla stessa attrice in televisione. “È qualcosa che desideravo da tempo: diventerò mamma. E non solo di uno, ma di due. Non ci posso credere” aveva detto a Good Morning America, programma di Abc. La Swank è molto felice anche solo di condividere la sua gioia con il resto delle persone: “È così bello poterne parlare e condividere questa notizia. È una tale benedizione. Un vero miracolo. È incredibile“.

L’attrice manda un messaggio alle donne

L’attrice ai Golden Globe 2023 ha affermato: “È stato magico, è stato così meraviglioso. Amo essere incinta e mi sento così fortunata e così felice, più felice di quanto fossi mai stata”. Poi, ha voluto anche mandare un messaggio alle donne adulte che desiderano un figlio e molte sono le donna che hanno la speranza di rimanere incinte, anche se in tarda età.

Ha detto a Entertainment Tonight: “È bello vedere un sacco di donne sulla quarantina dire, ‘Mi hai dato speranza’, perché una volta che credi davvero che qualcosa possa accadere, hai uno schema di pensiero diverso, capisci cosa intendo? Sapete una cosa? Il cielo è davvero il limite se ci credi”.