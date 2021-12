Chi è Nicoletta Mantovani: malattia, eredità, matrimonio, oggi

Chi è Nicoletta Mantovani è famoso in particolare per essere stata la seconda moglie del cantante Luciano Pavarotti

Nicoletta Mantovani è una produttrice cinematografica, nota per essere stata la compagna storica di Luciano Pavarotti.

Nicoletta Mantovani è nata a Bologna il 23 Novembre del 1969. Ex studentessa di Scienze Naturali, la Mantovani lasciò tutto quando conobbe Pavarotti e si innamorò di lui; da quel momento la giovane divenne sua assistente e segretaria, in pratica la sua ombra. Il padre era un collaboratore del cantante lirico e nel 1993 tra la figlia e l’artista scoppiò la passione.

Nicoletta Mantovani: malattia

Nicoletta Mantovani soli 23 anni ha iniziato a soffrire di Sclerosi Multipla, malattia che ha cercato di curare anche grazie ai consigli del marito Luciano.

Una diagnosi drammatica, che però non l’ha mai scoraggiata. Durante un’intervista la donna ha dichiarato: “Ho scoperto di essere ammalata di sclerosi multipla a 24 anni, ma Luciano mi ha dato grande forza: quando un dottore in America mi disse che avrei terminato la mia vita su una sedia a rotelle, Luciano lo prese e lo gettò contro un muro, dicendogli che non poteva trattarmi così. L’ho avuta per vent’anni, adesso sto bene”. Nel 2013 infatti, Nicoletta si è sottoposta ad un’operazione che ha dato esito positivo ed ha migliorato sensibilmente le sue condizioni.

Nicoletta Mantovani: eredità

Luciano Pavarotti ha lasciato un patrimonio che sta tra i 200 e i 300 milioni di euro, a cui si aggiungono proprietà immobiliari sparse in giro per il mondo. Un patrimonio immenso che non ha mancato di destare qualche problema.

Dal 2008, anno in cui è stato raggiungo l’accordo definitivo riguardo la suddivisione dei beni del cantante, non si sono mai placate, se non di recente, polemiche e pettegolezzi circa l’assegnazione. Il patrimonio di Luciano Pavarotti è stato diviso tra la moglie di Pavarotti, Nicoletta Mantovani, e le 4 figlie del cantante. Il 50% del patrimonio di Pavarotti è andato alla moglie, compresa la casa dove è abitato il cantante nei suoi ultimi giorni, con 21.000 mq di terreno e ristorante privato. Le figlie si sono poi divise il restante 50% del patrimonio.

Nicoletta Mantovani: matrimonio

Nicoletta Mantovani, nota per essere stata la seconda moglie di Luciano Pavarotti. La storia d’amore fu molto chiacchierata, scandalosa addirittura, sia per la differenza d’età fra i due (34 anni), sia perché, all’epoca, Pavarotti era sposato. Tuttavia, il legame è durato, tenace e profondo, fino alla scomparsa di lui.

La Mantovani aveva solo 23 anni, 34 meno del compagno che, oltretutto, da qualche decennio era sposato con Adua Veroni, madre delle sue tre figlie. Il divorzio costò al tenore tanti soldi, ma nulla, né le critiche né le difficoltà, impedirono alla nuova coppia di amarsi.

Il matrimonio arrivò nel 2003, solo qualche mese dopo la nascita di Alice. In realtà, insieme alla bambina c’era anche il fratellino gemello Riccardo, che purtroppo però, morì subito dopo il parto.

Nel 2013 Nicoletta Mantovani si è sentimentalmente legata a Filippo Vernassa, direttore di teatro. Nel 2019 la vedova Pavarotti ha conosciuto l’imprenditore Alberto Tinarelli e se ne è innamorata. Il 21 settembre 2021 i due si sono sposati.