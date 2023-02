Pier Silvio Berlusconi su Sanremo: “Daremo alternativa con nostri programmi”

Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di Sanremo, e della controprogrammazione che ci sarà in occasione del Festival.

Pier Silvio Berlusconi su Sanremo: “Daremo alternativa in tv”

A differenza di altri anni dove, in occasione del festival, Mediaset rinunciava ai suoi programmi, quest’anno ha deciso che non sarà così. Rimarranno, quindi, il ‘Grande Fratello Vip’, ‘Le Iene’, Maria De Filippi con ‘C’è posta per te’ mantenendo la sua posizione abituale del sabato sera. “È una scelta che abbiamo fatto insieme – ha fatto sapere Pier Silvio – Se dobbiamo essere l’alternativa, manteniamo l’abitudine e andiamo avanti per la nostra strada. Quanto faremo? Non importa“, ha aggiunto.

“Vogliamo dare un alternativa in tv”

Sempre in merito a questo discorso, Pier Silvio ha poi aggiunto che “non abbiamo nessuna intenzione di controprogrammare. È esattamente il contrario. Andiamo avanti con il nostro consueto palinsesto. Per la prima volta dopo molti anni, non mettiamo in atto un disarmo assoluto. Vogliamo dare un’alternativa di visione al pubblico italiano”. E sull’annuncio di un intervento di Volodymyr Zelensky alla serata finale del Festival, ha detto queste parole: “Da cittadino che paga il canone dico che c’è un conflitto in ballo, si parla di morti, cosa c’entra con Sanremo?”.