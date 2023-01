Piero Chiambretti, chi è oggi il conduttore: vita privata, moglie, figli

Chi è oggi Piero Chiambretti, tutto sull’irriverente conduttore televisivo. Presentatore di Tiki Taka dal 2020 al 2022, è stato il volto di una serie di programmi cult della tv italiana come Chiambretti Night e Markette. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è oggi Piero Chiambretti, vita privata e carriera del conduttore

Nato ad Aosta il 30 maggio 1956, Piero Chiambretti ha 66 anni ed è un celebre conduttore televisivo italiano. Cresciuto a Torino, da giovane lavora come animatore turistico e come disc-jockey in discoteche e stazioni radiofoniche locali.

Negli anni Ottanta arriva il suo primo ruolo televisivo, sul canale privato torinese Rete Manila 1, dove crea un programma quotidiano dal successo sorprendente, Il delicone.

Nel 1982 fa il grande passo e comincia a farsi strada in Rai, vincendo il concorso Un volto nuovo per gli anni ’80 con Fabio Fazio, Alessandro Cecchi Paone e Corrado Tedeschi. È l’inizio di una proficua carriera artistica che lo porterà a condurre trasmissioni memorabili in Rai, Mediaset e su La7.

Tra i suoi show più amati si ricordano Va’ pensiero, Complimenti per la trasmissione, Chiambretti c’è, Chiambretti Night, Markette e Chiambretti Muzik Show. In carriera ha inoltre condotto Matrix, Striscia la Notizia gli Italian Music Awards e ben tre edizioni del Festival di Sanremo. Dal 2020 al 2022 si è dato anche allo sport, presentando il varietà calcistico Tiki Taka – La repubblica del pallone.

Vita privata: moglie, figli

Nel corso della sua vita Piero Chiambretti ha avuto diverse relazioni importanti.

Il conduttore è stato fidanzato per sette anni con la collega Ingrid Muccitelli, ex volto di Linea Verde. La loro relazione si chiude, tuttavia, nel 2009 a causa di inconciliabili aspettative di coppia. Ingrid desiderava ardentemente il matrimonio ma non è mai riuscita a convincere il compagno. Poco tempo dopo Chiambretti ritrova l’amore in Federica Laviosa, che lo rende papà nel 2011 all’età di 54 anni, con la nascita della piccola Margherita.

I due si lasciano cinque anni dopo, nel 2016.

Oggi il conduttore è di nuovo single e si dedica anima e corpo a crescere sua figlia Margherita: “La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita. Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy”.

Si è poi raccontato in un’intervista rilasciata a settembre del 2022 al settimanale Oggi: “Margherita è l’unica cosa che conta. Adesso che ha 11 anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma“.

Nonostante la sua dedizione per Margherita, la sua vita familiare è tornata al centro di alcune controversie nell’estate del 2022, quando Chiambretti ha contestato l’entità dell’assegno di mantenimento.

Il conduttore ha chiesto in tribunale una riduzione dell’assegno e ha dichiarato di sentirsi una vittima del sistema: “Mi hanno trasformato nello strangolatore di Boston, per fortuna esiste la giustizia: ci sarà un’udienza definitiva a settembre”.