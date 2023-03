Edoardo Donnamaria squalificato dal GF, perché? Il motivo dietro l’espulsione

Perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip 7? Tutti i motivi dietro l’espulsione dello speaker. L’ormai ex gieffino ha superato il limite per l’ultima volta: “Sai bene quante volte sei stato richiamato. Le conseguenze sono inevitabili”.

Nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 7, ben due concorrenti sono stati costretti a lasciare la casa più spiata d’Italia. Uno di loro è Edoardo Donnamaria, speaker radiofonico e protagonista con Antonella Fiordelisi di una delle “love story” più seguite dal pubblico del GF. La produzione del programma ha squalificato l’ormai ex gieffino in seguito ad alcuni comportamenti giudicati inqualificabili, soprattutto dopo l’ultimatum contro la volgarità e la violenza ricevuto la settimana scorsa.

La squalifica è riferita al cosiddetto caso del “panino”. Edoardo stava preparando panini per tutti e Antonella si è lamentata in quanto non lo aveva preparato prima a lei. Donnamaria a quel punto ha sbottato: “Mi hai rotto le pa**e Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le pa**e. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o! Mannaggia oh, porca pu**ana!”. In seguito, dopo altre lamentele sulla farcitura del panino, Edoardo le ha strappato di mano il piatto: “Dai raga, scusate eh. Cioè le faccio il panino e me lo porta indietro perché non è come voleva lei, ma sta fuori di testa”.

Il rimprovero di Signorini: “Sono conseguenze inevitabili, sei squalificato dal gioco”

Alfonso Signorini ha preso Edoardo da parte nella Mistery Room, dove ha rimproverato aspramente lo speaker. Il conduttore lo ha richiamato per i suoi continui atteggiamenti aggressivi nei confronti di Antonella, già fonte di continui avvertimenti. “Ti sei reso protagonista di un brutto brutto momento.” -ha affermato Signorini- “Hai superato il limite che ti avevo imposto. Sei stato richiamato più volte fino all’ultimo e ti confesso che quando ho visto quella scena lì, non avrei mai voluto vederla. Perché ho detto, ma dopo tutto quello che ci siamo detti è ritornato a quella roba lì. Me lo spieghi perché?”.

Donnamaria ha provato a giustificarsi: “Dopo quella chiacchierata mi sono controllato nella quotidianità, è stato un momento tra me e Antonella ero stato un po’ deluso perché avevo fatto delle cose carine per lei, e non avevo il riscontro che speravo”. Signorini non ne vuole sapere: “In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più“.