Guendalina Tavassi sul GF Vip: “Se vince mio fratello prometto che mi sposo”

Guendalina Tavassi parla del fratello Edoardo e del GF Vip 7: “Se vince mi sposo con Federico, ma mi paga lui le nozze!”. Intervistata da Chi, l’ex naufraga ha detto la sua anche sugli altri concorrenti: “Luca Salatino il migliore, Antonella Fiordelisi è zero”.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ha concesso un’intervista al settimanale Chi, in cui parla di suo fratello Edoardo e della sua nuova esperienza televisiva al Grande Fratello Vip 7.

L’influencer e showgirl fa il tifo per il suo fratellone e crede molto nelle sue possibilità. L’intervistatore le domanda se nella casa troverà una compagna o la vittoria e Guendalina risponde in modo scherzoso: “Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato, prometto che sposerò Federico, il mio compagno, a patto che le nozze le paghi Edoardo. E sarebbe anche ora!”. Per la showgirl c’è solo una persona che Edoardo non vorrebbe mai veder varcare la porta rossa: “La sua ex Alice.

Forse lei potrebbe farlo sballare. Lo ha tradito con il suo miglior amico, per riprendersi ci è voluto tempo”.

I commenti sul resto del cast: “Luca Salatino il migliore, Fiordelisi è uno zero”

Guendalina ha colto l’occasione per esprimere le sue preferenze sul resto del cast di vip della settima edizione del GF. L’ex naufraga ha opinioni molto positive su alcuni abitanti della casa: “Escluso Edo, il migliore è Luca Salatino.

Mi piace anche Giaele, tranne per quei discorsi alla Alex Belli sulla relazione aperta. Apprezzo Patrizia Rossetti, è una colonna portante della casa”.

Si fanno molto più cattivi i commenti su altri inquilini inquilini, che l’hanno invece colpita negativamente: “Le peggiori, senza alcun dubbio, sono Antonella Fiordelisi e Oriana. Antonella ha zero ironia, zero contenuti e uno zero non arriva ad uno. Oriana è una persona programmata per fare reality e farli male. Entra, si fa la storia, litiga, ciao.

Prego invece che Edoardo Donnamaria si salvi da Tontonella”.