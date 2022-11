Patrizia Rossetti ha il Covid, come sta la concorrente del GF Vip?

Patrizia Rossetti ha il Covid-19, come sta la gieffina? La conduttrice è una dei quattro positivi nella casa del GF Vip 7 ed è momentaneamente uscita dalla casa. Tutto sulle sue attuali condizioni di salute.

Covid al GF Vip, come sta Patrizia Rossetti?

Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 a causa delle sue condizioni di salute. L’ex conduttrice è infatti risultata positiva al Covid-19. Secondo le parole di Wilma Goich al resto degli inquilini, erano parecchi giorni che la vip pareva non sentirsi bene.

Già durante la diretta di giovedì 10 novembre, la Rossetti era molto indisposta. Negli ultimi giorni la produzione del programma ha censurato ogni discorso riguardo le condizioni di Patrizia. Con il sopraggiungere della febbre, la concorrente ha lasciato la casa per sottoporsi ad accertamenti. Un comunicato ha poi annunciato il suo forfait momentaneo e il suo isolamento: “Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”.

Positivi anche Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita

Dopo la conferma del contagio di Patrizia Rossetti, il resto del cast si è sottoposto ai tamponi, facendo emergere altri tre casi. Si tratta di Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Anche loro, secondo il comunicato ufficiale del Grande Fratello, sono stati sottoposti a regime di isolamento: “Sono in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”. Per il momento la produzione sta monitorando anche il resto del cast, non è escluso che nei prossimi giorni risultino positivi anche altri concorrenti.