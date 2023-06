Russia, Wagner si ribella a Putin. L’intervento in diretta tv del presidente russo: “Difenderemo il nostro Stato”

Russia, Wagner minaccia il presidente Putin e non solo. Il capo del gruppo mercenario ha fatto sapere di voler rovesciare il poter affermandi di marciare direttamente su Moasca se non incontra il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il generale Valery Gerasimov. “Siamo arrivati qui, vogliamo vedere il capo di Stato Maggiore e Shoigu. Se non vengono, bloccheremo la città di Rostov e ci dirigeremo verso Mosca“, ha detto Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio da Rostov.

Russia, Wagner si ribella a Putin

In Russia sono momenti concitanti a seguito della presa di posizione del gruppo ribelle Wagner. “Tutto è appena iniziato in Russia”. Lo scrive su Twitter Mychajlo Podolyak, consigliere del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “L’operazione antiterrorismo di Prigozhin sul territorio della Russia ha gia’ portato alla cattura di Rostov”, “gli eventi hanno ottenuto ampia pubblicita’ in Russia e hanno persino ricevuto una valutazione legale offensiva dal Servizio di sicurezza centrale Fsb, dal Centro nazionale antiterrorismo e dall’ufficio del procuratore generale”, scrive Podolyak. “La divisione tra le e’lite e’ troppo evidente. Non funzionera’ mettersi d’accordo e fingere che tutto sia sistemato. Qualcuno deve sicuramente perdere: o Prigozhin o il collettivo “anti-Prigozhin”, il gruppo di Putin. Tutto e’ appena iniziato in Russia”, aggiunge il consigliere di Zelensky.

#Prigozhin‘s (#Wagner) counter-terrorist operation on the territory of #Russia has already led to the capture of #Rostov, several federal highways, the headquarters of the Southern District and “#SMO.” The events gained widespread publicity in Russia and even an insulting legal… pic.twitter.com/2nNoxizcvP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

L’intervento in diretta tv del presidente russo: “Difenderemo il nostro Stato”

Addirittura è dovuto intervenire Putin in diretta tv per rassicurare i cittadini russi e mandare un messaggio ai ribelli. “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento”. Lo ha detto il presidente russo in un discorso alla nazione indiretta tv dopo la ribellione del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. “Adesso si decide il destino del nostro popolo”, ha aggiunto.

“Quello che stiamo affrontando è un tradimento. Gli interessi personali hanno portato al tradimento del nostro Paese e alla causa che le nostre forze armate stanno combattendo“. Lo dice Putin, riferendosi all’azione dei mercenari della Wagner. Poi ha aggiunto di essere “pronto a tutto per difendere lo Stato”. “Tutti coloro che sono andati sulla via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari”, ha aggiunto.

“Siete stati ingannati nell’avventura criminale di Prigozhin e nella partecipazione a una ribellione armata”. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota rivolgendosi ai militari del gruppo Wagner. “Vi chiediamo di mostrare prudenza e di mettervi in contatto con i rappresentanti del ministero della Difesa russo o delle forze dell’ordine il prima possibile. Garantiamo la sicurezza di tutti”, ha affermato il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, “molti dei vostri compagni di diversi distaccamenti si sono già resi conto del loro errore chiedendo aiuto per garantire la possibilità di tornare in sicurezza ai loro punti di schieramento permanenti”.