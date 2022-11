GF Vip 7, Edoardo Donnamaria bestemmia in diretta: squalifica o fake?

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria bestemmia in diretta: parte la squalifica? Un’altra imprecazione fuori luogo da parte del gieffino, che ora rischia grosso. La produzione prenderà provvedimenti?

Altro caos al Grande Fratello Vip 7, una scelta impulsiva di Edoardo Donnamaria potrebbe dare inizio ad un nuovo caso mediatico. Dopo la brutta faccenda del bullismo a Marco Bellavia e la diffusione del Covid-19 nella casa del GF, il reality rischia nuovi guai a causa di un video divulgato sui social.

Nella clip, tratta dalla diretta H24 del Grande Fratello, viene ripreso Donnamaria mentre pare lanciarsi in una chiara bestemmia. Già in passato la produzione del programma ha punito con la squalifica diversi concorrenti bestemmiatori. In questa edizione Amaurys Perez ha imprecato in diretta e ha rischiato di uscire, salvandosi solo in extremis. È finita dunque per Edoardo? È ancora presto a dirsi.

Video vero o fake? Il dibattito sul web

Secondo diversi utenti il video di TikTok incriminato potrebbe essere stato creato ad arte. L’autore del video avrebbe aggiunto la bestemmia alle immagini al solo scopo di creare un finto caso e attirare un po’ di attenzione mediatica. Per altri è una ripicca dei detrattori della coppia formata da Edoardo e Antonella Fiordelisi, molto divisiva tra il pubblico del web. Il regolamento del GF Vip parla chiaro, come ha ricordato Alfonso Signorini anche per il caso Perez: “Il fatto deve essere inconfutabile e necessita di verifica con gli strumenti più adatti”. Nessun timore, quindi, per Donnamaria, un video fake non basterà a farlo cacciare dalla casa più spiata d’Italia.