Il grande salto: trama, cast e location del film in tv su Canale 5 ed Infinity

Il grande salto è un film del 2019 con la regia do Giorgio Tirabassi che è anche protagonista della sua pellicola. Arriva in prima serata su Canale 5 nel mese di agosto 2022 con un cast niente male. Disponibile anche in streaming.

Il grande salto: trama

Il grande salto narra le vicende di Rufetto e Nello. Si tratta di due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana.

I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe far fare un salto di qualità alla loro vita. Riprendere in mano l’attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile e così si intreccia la trama.

«Ho voluto raccontare la storia stando molto vicino ai personaggi, seguendoli passo passo, quasi pedinandoli. In certi momenti, i loro sguardi, il non detto, sono più espliciti delle parole pronunciate.

Per fare questo ho coinvolto attori che conosco molto bene e che è stato un onore dirigere», ha dichiarato il regista ed attore del film Giorgio Tirabassi.

Il grande salto: cast

Regia di Giorgio Tirabassi, nel cast ci sono Ricky Memphis (Nello), lo stesso Giorgio Tirabassi (Rufetto), Marco Giallini (Capo Rom), Pasquale “Lillo” Petrolo (Ghigo), Valerio Mastandrea (Impiegato ufficio postale), Roberta Mattei (Anna), Gianfelice Imparato (Aldo), Paola Tiziana Cruciani (Maria), Salvatore Striano (Ciletta), Mia Benedetta (Giovanna) e Cristiano Dipietra (Luchetto).

Location del film in tv su Canale 5 ed Infinity

Principalmente le scene del film sono state girate nella periferia di Roma tra via Francesco Merlini, via Pittaluga, via Aragona, via Carlentini o via Laerte. Luogo di riprese non solo il Lazio ma anche l‘Abruzzo dove è stato girato il pellegrinaggio alla Croce del Sacro Monte, così come la scena sul Ponte del Lago di Campotosto. Il film è mandato in onda il 18 agosto, su Canale 5 alle 21.20.

Il film è visibile anche – in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity.

