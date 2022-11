Gf Vip, Giaele De Donà ha il Covid? “Mi sento la febbre”

Il Covid tiene ancora sulle spine i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa sta accadendo.

Gf Vip, crescono i positivi

Il Covid continua ad essere presente nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo i casi di positività accertati di Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, che sono stati isolati dalla casa e dagli altri concorrenti, e di Pamela Prati (che però è stata eliminata dal gioco), un’altra concorrente ha accusato malessere.

Giaele De Donà ha il Covid? “Mi sento la febbre”

Dopo l’ultimo caso di Wilma Goich che è stata isolata, ad accusare malessere e sentirsi male è anche l’influencer Giaele De Donà che ha detto ai suoi compagni nella casa di non sentirsi bene: “No raga io ve lo dico sto male. Io non mi sento bene, ragazzi io mi sento la febbre in questo momento. Amo è tutta la sera che dico che non sto bene”. Giaele De Donà, qualora risultasse positiva al tampone, andrebbe in isolamento con gli altri concorrenti.

Dubbi anche su Antonino Spinalbese

Tra i vipponi che però attualmente sono monitorati c’è anche Antonino Spinalbese, che ha accusato dei sintomi sospetti è stato invitato a dormire da solo nel “container” precedentemente occupato da Pamela Prati.