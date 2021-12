Grande Fratello Vip, chi abbandona la casa? Ecco chi lascia il 13 Dicembre

Grande Fratello Vip, chi abbandona la casa più spiata d’Italia? Secondo Leggo sono molti i concorrenti che potrebbero abbandonare il reality il 13 Dicembre, dopo il prolungamento della trasmissione fino a metà Marzo. Tanti anche i nuovi VIP entrati nella casa.

Grande Fratello Vip, chi abbandona la casa il 13 Dicembre? Due i concorrenti più papabili

Non tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP hanno gradito la notizia del prolungamento della trasmissione fino a metà Marzo. Alcuni dei VIP stanno già pensando di abbandonare la casa il 13 Dicembre, quando potranno lasciare la trasmissione senza pagare penali. Già lo scorso anno Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini decisero di abbandonare il GF in circostanze simili.

Secondo il quotidiano Leggo sono due i concorrenti in uscita: Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Gli sportivi abbandonano il gioco per motivi diversi. Bortuzzo ha avuto molti problemi fisici nelle ultime settimane, e deve cominciare a prepararsi per le Paraolimpiadi. Anche Montano deve riprendere ad allenarsi, ma soprattutto ha una moglie e due figli che lo aspettano fuori dal GF. Secondo le indiscrezioni, l’ex schermidore non ha intenzione di passare il Natale lontano dalla famiglia. Montano lo ha ammesso in una conversazione con Gianmaria Antinolfi: “Al 100% lascio la Casa, non posso proprio più andare avanti“. Anche Katia Ricciarelli potrebbe lasciare il Grande Fratello. L’ex moglie di Pippo Baudo ne ha parlato con gli altri concorrenti ed è stata molto chiara: “Io il 13 esco che a Natale devo lavorare”.

Chi è entrato nella casa? Tutte le new entry del GF

Per un VIP che lascia, tanti altri si apprestano a entrare. Dopo gli ingressi di Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, altri tre nuovi concorrenti si sono uniti al Grande Fratello. Nella puntata del 29 Novembre, la celebre showgirl Valeria Marini e il chirurgo dei VIP Giacomo Urtis sono entrati nella casa. Entrambi sono vecchie conoscenze del GF Vip: Valeria Marini ha partecipato alla prima e alla quarta edizione, mentre il chirurgo alla quinta. La coppia sarà un concorrente unico, denominato “Marini-Urtis”. Si è unito al reality anche il personaggio televisivo Biagio d’Anelli, concorrente del Grande Fratello 11 nel 2010.