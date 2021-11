Chi è Biagio D’Anelli, il talent scout amante del gossip

La vera sorpresa del Grande Fratello Vip 6 si chiamerà Biagio D’Anelli? Forse è ancora troppo presto per dirlo, ma il talent scout di 38 anni e pugliese doc è pronto a stupire il pubblico affezionato al reality. Conosciamolo meglio.

Chi è Biagio D’Anelli: esordi e carriera

Biagio D’Anelli è nato a San Giovanni Rotondo il 9 Febbraio 1983 ed ha 38 anni. Fin da quando era molto giovane è impegnato nell’organizzazione di eventi ma il suo desiderio è sempre stato l’approdo in tv e nel mondo dello spettacolo. Grazie alla partecipazione al Grande Fratello 11 inizia a farsi notare. il suo volto inizia a diventare familiare, dopo la sua esperienza nel reality, anche nei salotti televisivi e ha fatto parlare molto di se soprattutto per i suoi flirt. A Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, infatti, Biagio è stato scelto come opinionista e presenza fissa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio D’anelli (@biagiodanelli)

Il 29 novembre 2021 è entrato come concorrente al Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Tutte le fidanzate di Biagio

Le relazioni di Biagio sono state diverse e hanno occupato molte pagine delle riviste di gossip. Oggi il talent scout sta con Silvana Curcio e lavora per un’azienda di calzature. Prima di lei, però, è stato con Emanuela Tittocchia nel 2017 e con Simona Salvemini. Diversi però sono anche i brevi flirt avuti da Biagio, anche con famose donne vips. Qualche esempio? Francesca Cipriani, anche lei concorrente al Grande Fratello Vip 6, ma anche Guendalina Tavassi, Flavia Vento e Malena.

Curiosità

Biagio D’Anelli è una personalità spesso molto aggiornata sulle ultime indiscrezioni di gossip. Molto attivo su Instagram, risultando, spesso usa la pagina social per rilanciare indiscrezioni sui vips (come quando è intervenuto sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese). Non ha tatuaggi e al momento non ha figli.