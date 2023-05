Covid, ad Amici 14 positivi: semifinale a rischio rinvio

Il fantasma del Covid torna a farsi vedere, questa volta in una trasmissione televisiva. Al talent Amici condotto da Maria De Filippi, infatti, ben 14 persone sono state accertate positive al Covid.

Non ci sono ancora notizie ufficiali dalla produzione, ma sia la semifinale che la finale sono a rischio slittamento.

Covid, ad Amici 14 positivi

Sarebbero almeno 14, tra allievi e membri dello staff, le persone risultate positive al Covid che lavorano al talent di Maria De Filippi “Amici”: 4 allievi e 10 tecnici. A farlo sapere sono state le giornaliste Mirella Dosi e Simona Bastiani con una serie di tweet, e la notizia si è poi diffusa a macchia d’olio.

Semifinale e finale a rischio rinvio

Da quello che si è venuto a sapere, sia la semifinale di giovedì 4 maggio – ma anche di rimando la finale – sono a rischio slittamento per la impossibilità di garantire la presenza degli allievi in studio in considerazione dell’imprevedibilità dei tempi di negativizzazione. Per il momento, non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale della produzione su una nuova data per la registrazione.

Amedeo Venza, esperto di gossip, aveva fatto sapere che i due ballerini Mattia Zenzola e Maddalena Svevi sarebbero stati tra i primi a risultare positivi.