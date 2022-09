Al Grande Fratello Vip il concorrente Marco Bellavia scoppia in lacrime lamentando più volte un disagio psicologico. Ma cosa è accaduto al concorrente?

Marco Bellavia al Gf Vip, lacrime in diretta per il concorrente

Il concorrente Marco Bellavia, durante la puntata di venerdì 30 settembre, ha fatto il pieno di nomination da parte degli altri concorrenti. Il concorrente però, ex volto di Bim Bum Bam, ha però rimarcato nel corso della puntata di stare vivendo un disagio personale molto forte, anche per la mancanza di empatia che ha con gli inquilini della casa.

L’opinionista Sonia Bruganelli, che ha commentato dallo studio, è stata una delle poche a difendere il concorrente. “Ho l’impressione che lui nei primi giorni abbia cercato di dare allegria al gruppo – ha detto l’opinionista – ma poi si è reso conto che è in un gruppo in cui non gli interessa niente di quello che lui ora sta vivendo, di come si sente, perché è il branco che lo vede in difficoltà e che adesso lo mangia perché funziona così. Marco in questo momento sta chiedendo aiuto! Ora chi è sensibile gli starà vicino, chi non lo è cercherà di mangiarlo!».

Il commento di Alfonso Signorini

Di fronte a questo disagio espresso pubblicamente nella casa, Alfonso Signorini ha rimarcato che valuterà la situazione. “Se c’è uno squilibrio valuteremo” ha infatti commentato. E rivolgendosi al pubblico, ha promesso di approfondire il disagio del concorrente. “Abbiamo il dovere di analizzare questo disagio di Marco, vogliamo andare alle radici perchè se fosse legato a una patologia più seria o a uno squilibrio faremo in modo di aiutarlo.

Se stare nella casa può aiutarlo rimarrà, ma non possiamo parlarne questa sera”