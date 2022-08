Sanremo 2023, cantanti: escono i primi possibili nomi in gara al prossimo Festival

Sanremo 2023, cantanti: sono usciti i primi possibili nomi che potrebbero partecipare al prossimo Festival, condotto ancora una volta da Amadeus. Si tratta ovviamente solo di rumors ed è ancora presto per conferme.

Sanremo 2023, cantanti

Dopo l’ultimo annuncio di Gianni Morandi a Sanremo 2023 sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttore, ci sono i primi nomi possibili che potrebbero partecipare alla kermesse. Senza dubbio è ancora presto, ma spuntano già cantanti che potrebbero essere protagonisti sul palco del Festival.

Non solo big in gara ma sono usciti fuori anche papabili ospiti, sia italiani sia stranieri. Intanto, tra le certezze oltre alla presenza di Morandi c’è stato l’annuncio anche di Chiara Ferragni come co-conduttrice per due serate. “Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023“, ha annunciato Amadeus a Giorgia Cardinaletti.

Escono i primi possibili nomi in gara al prossimo Festival

Stando a quello che riporta il settimanale Chi sulle Chicche di Gossip, il direttore artistico di Sanremo vorrebbe riportare al Festival Tananai, Annalisa, Rocco Hunt e Al Bano Carrisi. Potrebbe esserci anche Fedez, ma non in gara. “Primi nomi per Amadeus Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo. Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano.

Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni”.

Si parla anche di una prima possibile ospite internazionale: “Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Se davvero Amadeus riuscisse a potarla sul palco dell’Ariston, sarebbero in molti ad esultare. In più lo share di Sanremo 2023 arriverebbe alle stelle.

Il conduttore farà di tutto per averla”.

