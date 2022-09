Roberta Di Padua e il flirt con Donadei, l’ex dama sbotta: “Sciacalli”

Roberta Di Padua non ci sta, il post di sfogo contro le pagine di gossip: "Siete degli sciacalli, non fate che speculare e inventare".

Roberta Di Padua si scaglia contro i giornali: “Sciacalli, speculare non è gossip. La verità verrà fuori”. L’ex dama di Uomini e Donne, dopo le voci di flirt con Davide Donadei, denuncia le pagine di gossip sul suo profilo Instagram.

Roberta Di Padua e il flirt con Donadei, l’ex dama si sfoga: “Sciacalli, speculare non è gossip”

Parole al veleno verso giornali e pagine di gossip da parte di Roberta Di Padua.

L’ex dama di Uomini e Donne non ha gradito gli articoli riguardanti il suo presunto flirt con l’ex tronista Davide Donadei. Come il suo presunto compagno, Di Padua ha ricevuto valanghe di critiche e insulti dal pubblico del web, che la accusava di essersi inserita nella relazione tra Donadei e la sua ex, Chiara Rabbi.

Con un lungo post nelle sue storie Instagram, Roberta Di Padua si è sfogata, senza peli sulla lingua: “Esiste il gossip e poi esiste lo sciacallaggio.

Raccontare di una cena e di un incontro è gossip. Speculare, inventare e condannare una donna single che ancor prima di un personaggio pubblico è una persona normale, è sciacallaggio“. L’ex dama non si ferma e continua il suo feroce attacco a quelli che definisce “pseudo gossipari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine”.

“Questa non è cronaca rosa.” -continua Di Padua- “Ma serve solo a generare cattiveria e haters.

Il parere e l’appoggio del pubblico non sono mai stati tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore, difficilmente avete condiviso le mie scelte ma la vita, bellissima, è una, è mia. Con il tempo qualcuno si è ricreduto, qualcuno no. Io lascio sempre la libertà di opinione. Non si può piacere a tutti. La verità come sempre verrà fuori ma da me! Il tempo, com’è già accaduto, darà le risposte!“.

Quelle foto al ristorante…Le voci di flirt tra Davide Donadei e Roberta Di Padua

Tutto nasce da una serie di foto galeotte che ritraggono Davide Donadei e Roberta Di Padua insieme a cena in un ristorante napoletano. Il tutto appena un mese dopo la rottura tra il tronista e Chiara Rabbi, sua scelta a Uomini e Donne. Le foto hanno rapidamente fatto il giro del web, arrivando anche agli occhi della Rabbi.

La 26enne è ancora ferita per la rottura con l’ex tronista e ha chiesto supporto ai propri follower: “Non ho intenzione di vedere nient’altro, non mi inviate proprio nulla per favore.

Vi ringrazio per la solidarietà”. La fine della storia tra Chiara e Davide è ancora avvolta tra molte nubi. Secondo alcune voci, la coppia sarebbe scoppiata per un tradimento di lui, mentre altre sostengono che la 26enne fosse troppo gelosa. Rabbi ha risposto a queste accuse in modo piccato: “Mi sono anche un pò rotta i c****oni, come sempre si esagera. Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo, ma non un mostro!”.