MTV EMA 2022, tutti i vincitori della 29esima edizione: chi tra gli italiani ha trionfato

MTV EMA 2022: la 29esima edizione dellp show musicale internazionale si è conclusa e ha decretato tutti i vincitori. Tra chi ha portato a casa premi c’è anche una band italiana che stranamente non si tratta dei Maneskin.

MTV EMA 2022, tutti i vincitori della 29esima edizione

L’edizione 29 degli Mtv Ema 2022 si è conclusa. Taylor Swift si è portata a casa il maggior numero di premi della serata. Lei, dunque, è stata la vera mattatrice dello show musicale ma si sono distinte anche Nicki Minaj che si è portata a casa Best Song e Best Hip Hop.

Mentre Lisa ha trionfato come Best K-Pop.

Ecco la lista completa di tutti i vincitori:

BEST ARTIST: Taylor Swift

Taylor Swift BEST SONG: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Nicki Minaj – Super Freaky Girl BEST VIDEO: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) BEST COLLABORATION: David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) BEST LIVE: Harry Styles

Harry Styles BEST POP: Taylor Swift

Taylor Swift BEST NEW: SEVENTEEN

SEVENTEEN BEST K-POP: LISA

LISA BEST LATIN: Anitta

Anitta BEST ELECTRONIC: David Guetta

David Guetta BEST HIP HOP: Nicki Minaj

Nicki Minaj BEST ROCK: Muse

Muse BEST ALTERNATIVE: Gorillaz

Gorillaz BEST R&B: Chlöe

Chlöe BEST LONGFORM VIDEO: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) VIDEO FOR GOOD: Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Sam Smith – Unholy (feat. BIGGEST FANS: BTS

BTS BEST PUSH: SEVENTEEN

SEVENTEEN BEST METAVERSE PERFORMANCE: BLACKPINK The Virtual | PUBG

BLACKPINK The Virtual | PUBG BEST ITALIAN ACT: Pinguini Tattici Nucleari

Chi tra gli italiani ha trionfato

A trionfare tra gli artisti e band italiane nell’edizione 2022 sono stati i Pinguini Tattici Nucleari battendo la concorrenza di Blanco, Ariete, Elodie e anche dei Maneskin che avevano vinto nella categoria Best Rock durante l’edizione degli EMAs a Budapest nel 2021. «Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all’estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani.

Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio», ha dichiarato la band italiana vincitrice.

