Inter, Dzeko non ha dubbi: “Ritiro? Non ci penso proprio”

La sosta nazionali porta diversi calciatori a poter riposare e riflettere. Tra questi c’è Edin Dzeko, attuale attaccante dell’Inter, che si dice pronto a continuare a giocare nonostante i 37 anni di età.

Il ritiro non sembra nemmeno tra i suoi piani a breve termine.

Dzeko all’Inter: il ritiro non è tra i suoi piani

Pronto a giocarsi le sue carte per le qualificazioni agli Europei 2024 con la Bosnia, Edin Dzeko dimostra di sentirsi bene, fisicamente e mentalmente. Ancora una volta convocato, sogna di concludere in bellezza con la propria nazionale, ovvero portandola a giocarsi il primo Europeo.

Attualmente calciatore dell’Inter, il classe ’86 non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Lui stesso parla dei prossimi obiettivi:

“Il fatto che io sia qui a 37 anni dimostra quanto significhi per me la Nazionale. Molti a quest’età si ritirano… Nel club gioco ogni tre giorni e non voglio fermarmi adesso, sarei felicissimo se la nazionale facesse un grande risultato e andasse al primo europeo della sua storia. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra”.

Se con la Bosnia può vantare 64 gol in 126 partite, il rendimento con i nerazzurri – in questa stagione dimostra quanto sia importante. Ben 38 gare giocate con 11 gol messi a segno. Il tutto impreziosito da ben cinque assist. Un giocatore di esperienza e con l’istinto del gol, che ha spesso risolto gare delicate.

Nonostante i suoi 37 anni, Edin Dzeko rappresenta ancora un valore aggiunto per la Bosnia e per l’Inter e non si dice ancora pronto per ritirarsi, visto che il suo fisico risponde bene e riesce ancora a portare avanti questo percorso. Anche se l’età avanza, la punta centrale continua a correre sul rettangolo verde.

