GF Vip, provvedimento disciplinare per i concorrenti: che cosa è successo?

GF Vip 7, provvedimento disciplinare per quattro concorrenti: che cosa è successo? La produzione ha mandato direttamente al televoto Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria per aver violato il regolamento. Che cosa hanno fatto?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 la produzione del reality ha preso seri provvedimenti nei confronti di quattro concorrenti. Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto in studio una busta nera, i cui contenuti, a sua detta erano “destinati a spezzare gli equilibri della casa”. I vip nei guai erano Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria, rei di essersi riuniti a confabulare nel van nel cuore della notte al sicuro da telecamere e microfoni.

La versione dei quattro vip e la confessione: “Ricevute informazioni esterne al reality”

Signorini ha riunito il gruppo in confessionale chiedendo loro di spiegare cosa sia successo e di raccontare cosa si fossero detti nel minivan. I vip hanno provato a difendersi, prima fra tutti Micol secondo la quale il gruppo si sarebbe limitato a parlare di argomenti più spinti del solito: “Eravamo dentro al van perché erano le 6 del mattino e avevamo freddo, eravamo convinti che in quel momento le telecamere non ci riprendessero. Ci siamo ritrovati così e parlavamo di sesso”. Tavassi le da manforte: “Io qua dentro spesso mi censuro, ho un umorismo black. Abbiamo parlato di tutto. Di cose intime che mi sono successe fuori, cose successe dentro la casa, cose sessuali anche”.

Anche Donnamaria ha confermato la loro versione, salvo poi lasciarsi sfuggire un dettaglio importante: “Io ho raccontato loro una cosa che non avrei dovuto raccontare, ossia che quando sono uscito di qua una domenica per andare a votare ho incontrato fuori dal seggio i miei genitori e nonostante il ragazzo della produzione mi abbia portato via da loro, mio padre mi ha mostrato un bigliettino da lontano con una scritta che però non ho saputo interpretare”. Anche Murgia ha ammesso di aver discusso di informazioni esterne al reality, severamente vietate dal regolamento. Non ha affatto aiutato la difesa del gruppo l’audio di quella sera, che dimostra chiaramente la manomissione dei microfoni ambientali nel van. I quattro avrebbero quindi volontariamente staccato l’audio per poter discutere in privato.

Televoto d’ufficio per tutti: “Evidenti irregolarità, immunità annullate”

Una volta congedato il gruppo, Signorini ha letto loro il contenuto della busta nera: “Dalle immagini che abbiamo visto questa sera, è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della Casa, quello del van, pensando perfino di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i preferiti della Casa e quindi immuni, ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e per loro c’è una conseguenza ben diversa“. Gli autori del GF Vip 7 hanno deciso di mandare tutti e quattro direttamente al televoto d’ufficio. Ora sono a rischio eliminazione insieme a Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi ed Oriana Marzoli.