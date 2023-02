Liberato, tour in Europa e concerto a Napoli: date e tappe del “Tournamm’ a cas”

Liberato ha annunciato a sorpresa un nuovo tour in giro per l’Europa. Alla fine del suo giro tra le città europee, è previsto anche la tappa napoletana con un live già molto atteso. Da questa mattina è possibile già acquistare i biglietti.

Liberato, tour in Europa e concerto a Napoli

Il misterioso artista napoletano Liberato ha annunciato a sorpresa un tour in Europa con un concerto live previsto anche a Napoli a Piazza Plebiscito. I biglietti sono già in vendita su TicketOne e partono da 46 euro mentre per i posti classici e 57.50 per i Pit (area dedicata al fronte palco). Per l’occasione, lo staff dell’artista napoletano ha anche dato vita a un sito, tournammacas.com, che rimanda alle piattaforme su cui acquistare i ticket delle date.

Date e tappe del “Tournamm’ a cas”

Il tour europeo toccherà diverse città in pochi mesi estivi: l’11 giugno l’artista si esibisce a Kesselhaus di Berlino; il 15 giugno al Cabaret Sauvage di Parigi; il 17 giugno all’Eletric Brixton di Londra. Infine, il 16 settembre toccherà a Piazza Plebiscito a Napoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIBERATO (@liberato1926)

