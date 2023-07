Sicilia, incendi: continua l’emergenza e annunciati rimborsi di voli e alberghi per i turisti

Sicilia, incendi: continua l’emergenza dei tanti roghi ancora attiva che stanno distruggendo tanti ettari di vegetazione con ad essere attaccati anche Parchi. Inoltre, sono stati annunciati rimborsi di voli e alberghi.

Sicilia, incendi: continua l’emergenza

In Sicilia continua l’emergenza degli incendi che da giorni stanno distruggendo soprattutto interi ettari di vegetazione. Infatti, tra i luoghi attaccati dai roghi c’è, ad esempio, il Parco archeologico di Segesta e così all’Assemblea regionale siciliana ill deputato trapanese Dem, Dario Safina ha chiesto cinquecentomila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi. “Ho visto personalmente la devastazione che le fiamme hanno lasciato dietro la loro folle corsa alimentata dal fortissimo vento di scirocco e dalle alte temperature di martedì scorso – ha detto Safina – Solo grazie al certosino lavoro di programmazione del direttore del parco archeologico di Segesta Luigi Biondo e del suo entourage, i monumenti sono rimasti indenni. Il lavoro di ripulitura e scerbatura organizzato per tempo ha fermato il fuoco prima che arrivasse a lambire i nostri preziosi beni archeologici. Ora – continua Safina – è tempo di reagire e di permettere la piena fruibilità dei luoghi. A giorni avranno inizio gli appuntamenti del cartellone della ricca stagione teatrale e musicale. È necessario riparare i danni strutturali che l’incendio ha provocato e permettere che i luoghi tornino pienamente fruibili. Il Parco di Segesta aveva una prospettiva di oltre 300 mila visitatori per questa stagione e la Regione Sicilia deve permettere all’Ente di ripartire nel più breve tempo possibile”. “Contro gli incendi – ha continuato ancora l’onorevole Pd – serve a poco la repressione, ecco perché occorre puntare sulla prevenzione. Ecco perché intendo sostenere la richiesta dell’assessore al Comune di Calatafimi Segesta Massimo Fundarò per trasferire all’Ente locale la competenza relativa alla prevenzione incendi. Servono solo i mezzi necessari che possono essere messi a disposizione dalla Protezione civile regionale e poi sarà compito dell’Amministrazione comunale con proprio personale a garantire per tempo gli interventi necessari”.

Secondo quanto denuncia la Coldiretti, 6 roghi su 10 sono dolosi: “Per difendere il bosco italiano – fa sapere Coldiretti- occorre creare le condizioni economiche e sociali affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli, anche nei confronti delle azioni criminali”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Annunciati rimborsi di voli e alberghi per i turisti

Sono stati annunciati anche i rimborsi per i biglietti dei voli e per le prenotazioni di alberghi dei turisti. “La collega Santanché ha presentato oggi in Consiglio dei Ministri una proposta per i turisti che si sono recati in Sicilia nel periodo più difficile (…) Il Ministro per il turismo ha messo a disposizione 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e delle eventuali prenotazioni alberghiere a quei turisti che non dovessero trovarsi nelle condizioni di ottenere per legge il rimborso”, ha dichiarato Musumeci.