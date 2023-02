George Ciupilan, le accuse a Edoardo Tavassi: “Falso amico e stratega”

George Ciupilan accusa Edoardo Tavassi: “Falso amico e stratega”. L’ex gieffino torna a farsi vedere sui social dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia e ironizza sui suoi ex colleghi della casa: “Non parlavo ma sono rimasto comunque impresso, parlano ancora di me”.

Il ritorno sui social di George dopo l’addio al GF: “Ho dedicato dei giorni a me”

Dopo alcune settimane di “silenzio stampa” post-eliminazione dal Grande Fratello Vip 7, è tornato a farsi vedere sui social George Ciupilan. Il tiktoker ex gieffino ha pubblicato un paio di storie sul suo profilo Instagram nelle quali ha spiegato i motivi dietro la sua assenza. “Ci sono sono vivo e buona domenica a tutti.” -spiega l’influencer- “Allora, in questi giorni sono stato poco attivo sui social. Dall’uscita dalla casa ho preferito tenere questi giorni sia per me sia per l’organizzazione in se. Domani è lunedì, inizia una bella settimana impegnativa ma molto, molto carina e oggi mi prenderò questo giorno per curarmi un pochettino perché sono veramente trasandato, come si può vedere chiaramente dal video”.

George Ciupilan attacca Edoardo Tavassi: “Finto amico e stratega”

L’ex concorrente de Il Collegio ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa sui suoi ex inquilini della casa. Accusato di essere fin troppo silenzioso e poco coinvolto nelle dinamiche del reality, George l’ha presa sul ridere, facendo notare quanto si parli ancora di lui nonostante il suo atteggiamento pacato: “Sono stato poco attivo sui social ma qualche clip dal Grande Fratello l’ho vista. Ultimamente ci sto ridendo sopra. Nonostante il fatto che io abbia parlato meno degli altri, sono rimasto impresso, in casa parlano ancora di me. Certe situazioni mi sembrano veramente esilaranti perché se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio, con le mie regole vengo frainteso dalle persone come una persona che, visto che si espone poco, non ha voce. E invece la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo che sia giusto“.

In particolare, Ciupilan non ha preso bene le prese in giro di Edoardo Tavassi nei suoi confronti. Il giovane influencer ha risposto a tono l’ex naufrago: “In questo caso mi sento di dire che non mi hanno ancora capito. Sono una persona che osserva tanto, in continuo cambiamento. In questo caso mi sento di dire che ironizzare sul fatto che io sia “muto” mi sembra toccare quella punta dell’iceberg solo per far parlare. Ovviamente questo messaggio avete capito a chi è riferito, Edoardo Tavassi. Dal mio punto di vista è uno stratega e un finto amico e anche finto simpatico, ma penso che la gente lo abbia già capito“.