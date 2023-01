GF Vip 7, puntata del 23 gennaio: cosa è successo e chi sono i nominati

GF Vip 7, puntata del 23 gennaio, cosa è successo e chi sono i nuovi nominati. Il ventinovesimo appuntamento con il reality più longevo della tv italiana ha riservato diverse sorprese. Ecco il resoconto completo di quanto accaduto ieri sera.

GF Vip 7, puntata del 23 gennaio: cosa è successo, chi è stato eliminato?

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Tanti avvenimenti hanno scosso la casa più spiata d’Italia, che da ieri ha un concorrente in meno. Si tratta di Wilma Goich, eliminata per la seconda volta e stavolta priva di un biglietto di ritorno per salvarsi. La cantante si è detta molto felice dell’esperienza nella casa: “Il GF mi ha dato non una mano, ma dieci mani. Sono un po’ stanca, ma ho ritrovato la gioia di vivere, ho ritrovato me stessa ed ho deciso che da ora in poi penserò di più a me”.

In puntata si è poi parlato ampiamente dell’insanabile frattura tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. La gieffina ha provato a seppellire l’ascia di guerra con una cena, ma i rapporti tra i due sono sempre più gelidi. Luca non si fida di lei in quanto, a sua detta, “dice una marea di bugie”. A dargli manforte anche l’opinionista Orietta Berti, che attacca Nikita: “Ha fatto più reality di Luca e sa che facendo la vittima avrà tanti voti”. Anche la mamma di Luca, Carla, ospite della puntata, non ritiene genuini gli sforzi della modella: “l comportamento suo non mi è piaciuto. Di autentico non ho visto nulla, la cena è stata una strategia”. Sonia Bruganelli, invece, difende la gieffina e lancia una frecciata a Carla: “Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio. Il frutto non cade lontano dall’albero”.

Si è trattato infine il capitolo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Il loro rapporto è molto movimentato, tra attrazione palese e litigate costanti. I due negano la possibilità di instaurare una relazione, per il momento. “A volte è dolce con me.” -spiega Oriana- “Ma quando arriva la puntata sbrocca perché continua a ricordare le litigate con me”. Edoardo Donnamaria intanto critica l’atteggiamento di Daniele: “Ognuno ha le sue strategie. Lui ti dice che è in un modo e che si comporto in un modo, poi con Oriana si comporta diversamente rispetto a quello che dice. A me personalmente ha un po’ deluso”.

Chi sono i nuovi nominati fino al 30 gennaio?

Nell’ultima fase della puntata, i vip della casa del GF si sono espressi con le loro nomination, sia segrete in Confessionale che palesi. Sono in tre i concorrenti ora al televoto: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e il silenzioso George Ciupilan. Il pubblico avrà tempo fino al 30 gennaio per votare il proprio concorrente preferito per salvarlo dal televoto eliminatorio della prossima settimana.