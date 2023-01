Edoardo Vianello contro Wilma Goich, cosa ha detto: “Mi ha tradito”

Cosa ha detto Edoardo Vianello su Wilma Goich, il cantante smentisce la gieffina: “Anche lei mi ha tradito”. L’ex marito della concorrente del GF Vip 7 risponde alle sue accuse dalla casa: “Può dire quello che vuole, ma la verità è quella che racconto io”.

Edoardo Vianello risponde a Wilma Goich, cosa ha detto: “Anche lei mi ha tradito”

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 7, la cantante Wilma Goich ha spesso parlato in modo poco lusinghiero del suo ex marito, Edoardo Vianello: “Mi ha lasciata sola quando è morta nostra figlia, non è mai venuto in clinica”.

La gieffina ha inoltre spesso parlato dei continui tradimenti del cantante, oggi 84enne: “A un certo punto ti stanchi e non ce la fai più”. Nelle ultime settimane, tuttavia, Vianello ha deciso di rispondere a tono sulle pagine del settimanale Chi, raccontando la sua versione dei fatti: “Ci sono state delle scappatelle questo è vero. Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia. Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia.

Se ho confessato questi tradimenti? Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito. Me l’ha detto e mi ha preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo“.

I retroscena sulla separazione: “Mi ha lasciato per lui, è questa la verità”

Il cantautore 84enne sostiene che Wilma lo abbia lasciato per questo presunto amante: “Impossibile che siano bugie, perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire.

Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni”. Da parte sua la Goich ha smentito le accuse del suo ex, affermando di non averlo mai tradito: “Un giorno gli ho detto di avere un altro, ma era una bugia che poi gli ho confidato tre mesi dopo”. Vianello non è convinto: “Può dire quello che vuole, ma la verità è quella che vi racconto io“. Il cantante esclude la possibilità di un confronto faccia a faccia: “Non so dire se mi ama ancora, conta poco.

Ho un’altra moglie. Di sicuro non farei mai un confronto tv con lei. Siamo separati da talmente tanti anni e non avrebbe senso. Però pensavo che nel reality sarebbe durata meno”.